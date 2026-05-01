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Capturan a "La Baby" quien iba armada y podría cometer un ataque armado

  • Por Reychel Méndez
01 de mayo de 2026, 15:36
La mujer fue atrapada en Escuintla. (Foto ilustrativa: iStock)

La mujer fue atrapada en Escuintla. (Foto ilustrativa: iStock)

La mujer escondía una pistola en una cartera, aparentemente serviría para realizar ataques armados.

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Agentes de la Policía Nacional Civil de la comisaría 31 realizaron la captura de Deivi "N", alias "La Baby", de 37 años cuando se transportaba en un vehículo tipo camioneta con un arma de fuego sin documentación legal.

El hecho se registró en la colonia Valle de Las Flores, Palín, Escuintla, cuando los agentes la detuvieron para realizar una revisión de rutina, pero al revisar entre sus pertenencias, localizaron una pistola de 22 mm dentro de su cartera.

Lo incautado servirá para fortalecer las investigaciones correspondientes. (Foto: PNC)
Lo incautado servirá para fortalecer las investigaciones correspondientes. (Foto: PNC)

Según el reporte policial, "La Baby" presuntamente trasladaba el arma de fuego a sicarios de la misma pandilla Barrio 18 para efectuar ataques armados.

Las autoridades indicaron que la mujer pertenece a la misma  pandilla terrorista.

La Baby fue trasladada y puesta bajo disposición de la justicia, mientras que lo incautado servirá para fortalecer las investigaciones.

La Baby fue puesta a disposición de la justicia. (Foto: PNC)
La Baby fue puesta a disposición de la justicia. (Foto: PNC)

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