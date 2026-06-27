Capturan a un asaltante en zona 9 tras cometer robo con arma de juguete

Las fuerzas de seguridad le incautaron al detenido una pistola de balines con la que presuntamente intimidó a su víctima.
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La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Samiro "N", de 30 años, en la 3a. calle y 3a. avenida de la zona 9 capitalina.
Este hombre es señalado de participar en un asalto contra una persona que se dirigía a realizar un depósito bancario en esa misma zona.
De acuerdo a la denuncia, el sospechoso actuó junto a otros dos individuos que lograron darse a la fuga. Durante la acción policial fue recuperado el dinero robado, según explicaron las autoridades.
Además, el sindicado registra antecedentes por alterar el orden público y por robo.
También se reportó que como evidencia, fue incautado un celular y un arma de juguete con la que presuntamente intimidaron a la víctima.