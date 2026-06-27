Capturan a un asaltante en zona 9 tras cometer robo con arma de juguete

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Samiro "N", de 30 años, en la 3a. calle y 3a. avenida de la zona 9 capitalina.

Este hombre es señalado de participar en un asalto contra una persona que se dirigía a realizar un depósito bancario en esa misma zona.

De acuerdo a la denuncia, el sospechoso actuó junto a otros dos individuos que lograron darse a la fuga. Durante la acción policial fue recuperado el dinero robado, según explicaron las autoridades.

El capturado fue identificado como Samiro "N". (Foto: PNC)

Además, el sindicado registra antecedentes por alterar el orden público y por robo.

También se reportó que como evidencia, fue incautado un celular y un arma de juguete con la que presuntamente intimidaron a la víctima.

Al aprehendido se le incautó una pistola de balines. (Foto: PNC)