Capturan a guatemalteca y a una mexicana tras allanar narco bodega

Dos mujeres, una de ellas de origen mexicano, fueron aprehendidas durante un allanamiento a una bodega utilizada para el almacenamiento de drogas en el barrio El Gallito, zona 3 capitalina.

La Policía Nacional Civil (PNC), a través de la SGAIA y en coordinación con el MP, detuvo a Melany "N", de 19 años, alias la "Güira", y a Paulina "N", de 26, alias la "Chilanga"; esta última de origen mexicano.

Dos mujeres; una originaria de México, fueron capturadas tras el cateo en el barrio El Gallito. (Foto: PNC)

En la vivienda se decomisaron más de mil colmillos de cocaína, cápsulas, crac y mariguana, valorado en Q340 mil 350. También se localizó una escopeta con reporte de robo desde el 2017 en la colonia Quinta Samayoa, zona 7,

Además, municiones, tolvas, bombas lacrimógenas, granadas de distracción, una cámara de videovigilancia, una pesa digital y celulares.

Según la investigación, el inmueble funcionaba como bodega para el narcomenudeo, informó la PNC

En la imágen se observa la droga, armamento, bombas lacrimógenas y un teléfono en el suelo mientras las autoridades realizan diligencias. (Foto: PNC)