Capturan a un extraditable por abuso contra menores en Baja Verapaz

Con esta detención, suman 33 las personas capturadas con fines de extradición en lo que va del año, indicó la PNC.

Domingo Sunun Rodríguez, de 46 años, conocido también como Domingo Rodríguez Sunun o por el alias "Mingo", fue detenido con fines de extradición a Estados Unidos por señalamientos relacionados con delitos sexuales contra menores de edad.

El arresto se realizó durante un allanamiento en la aldea Guatzilep, en el municipio de Cubulco, Baja Verapaz.

De acuerdo con el informe policial, el detenido es requerido por una corte del estado de Tennessee, donde se le atribuyen cargos por violación agravada y agresión sexual agravada contra una menor, así como intento de violación y violación de una menor.

La orden de captura provisional fue emitida el 18 de marzo de 2024 por un juzgado guatemalteco.

Las investigaciones señalan que Sunun Rodríguez era considerado un presunto líder comunitario en la región, por lo que se coordinó de inmediato su traslado para evitar incidentes.

En el operativo participaron investigadores del Centro Antipandillas Transnacional de la Policía Nacional Civil (CAT-PNC), en coordinación con fiscales del Ministerio Público.

Con esta detención, suman 33 las personas capturadas con fines de extradición en lo que va del año; 19 por delitos relacionados con narcotráfico y 14 por otros ilícitos, informó la PNC.