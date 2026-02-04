Versión Impresa
Capturan a pandillero salvadoreño que se ocultaba en Guatemala

  • Por Geber Osorio
04 de febrero de 2026, 14:51
El capturado es de nacionalidad salvadoreña y será entregado a las autoridades de su país. (Foto ilustrativa: istock)

El capturado será expulsado del territorio guatemalteco para ser entregado a las autoridades salvadoreñas.

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó este miércoles 4 de febrero a Giovanni Alexander López Rivera, de 26 años, en Jalpatagua, Jutiapa.

López Rivera es un presunto pandillero salvadoreño que es buscado por su país y que se ocultaba en Guatemala para evadir el régimen de excepción vigente en su país, señaló la PNC.

Este hombre fue localizado por medio de agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), ya que la cámara 3 de la sección occidente de Ahuachapán, El Salvador, emitió una orden de captura contra esta persona.

El capturado fue identificado como Giovanni Alexander López Rivera. (Foto: PNC)
El delito que se le señala es por portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego, desde el 4 de julio del año pasado.

La PNC ya realiza las gestiones para expulsar de territorio nacional a López Rivera y en las próximas horas será entregado a las autoridades salvadoreñas para que cumpla con las penas carcelarias en su país.

El pandillero salvadoreño será expulsados a El Salvador. (Foto: PNC)
