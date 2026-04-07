Enfrentamiento: capturan a tres presuntos responsables de atacar a la PNC

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Un oficial y un agente de la PNC también resultaron heridos en el tiroteo.

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a tres presuntos responsables de un enfrentamiento armado en el que resultó una persona fallecida y seis más heridas en el kilómetro 20 que conduce a San Juan Sacatepéquez.

Los detenidos fueron trasladados a un centro asistencial debido a que también fueron heridos durante el tiroteo, en el cual intervinieron los agentes policiales.

Las autoridades capturaron a tres presuntos responsables. (Foto: PNC)

Además, se les incautó un fusil de asalto, según indicaron las autoridades. También, resultó herido un oficial y un agente de la PNC, quienes fueron traslados a un centro asistencial.

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De manera preliminar se dio a conocer que el incidente dio inicio con los tripulantes de dos vehículos y minutos más tarde se vio involucrada una patrulla de la PNC.

Un fusil fue incautado con el que se presume atacaron a los oficiales. (Foto: PNC)

En el lugar ha quedado bloqueado el paso vehicular, lo que ha provocado congestionamiento, el cual afecta hasta la calzada San Juan.