Enfrentamiento: capturan a tres presuntos responsables de atacar a la PNC

Un oficial y un agente de la PNC también resultaron heridos en el tiroteo.
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La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a tres presuntos responsables de un enfrentamiento armado en el que resultó una persona fallecida y seis más heridas en el kilómetro 20 que conduce a San Juan Sacatepéquez.
Los detenidos fueron trasladados a un centro asistencial debido a que también fueron heridos durante el tiroteo, en el cual intervinieron los agentes policiales.
Además, se les incautó un fusil de asalto, según indicaron las autoridades. También, resultó herido un oficial y un agente de la PNC, quienes fueron traslados a un centro asistencial.
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De manera preliminar se dio a conocer que el incidente dio inicio con los tripulantes de dos vehículos y minutos más tarde se vio involucrada una patrulla de la PNC.
En el lugar ha quedado bloqueado el paso vehicular, lo que ha provocado congestionamiento, el cual afecta hasta la calzada San Juan.