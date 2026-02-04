Casa de los Súchiles: Legado familiar que conserva sabores guatemaltecos

-

Con cerca de un siglo de historia, la Casa de los Súchiles mantiene viva la tradición de bebidas y platillos típicos que surgieron como un acto solidario familiar y hoy representan un referente gastronómico apreciado por generaciones.

En la 5a. calle entre 10a. "A" y 11 avenida está ubicada "La Famosa Casa de los Súchiles", un negocio con un espacio relativamente pequeño, pero con una gran historia que data de hace cerca de un siglo.

"Mi tatarabuela Dolores viuda de Grajeda salía para Semana Santa a unas dos cuadras de aquí a regalar refrescos de diferentes sabores a todas las personas que pasaban frente a su casa, donde funcionaba la panadería Modelo", recordó Ana Patricia Guzmán Durán, propietaria del negocio.

Este cuadro es de reciente uso, justo para el aniversario 85 del negocio. (Foto: Daniel Dávila/Colaborador)

El tiempo pasó y un día las tías de doña Paty, Elvira y María Cristina Guzmán Grajeda, recordaron aquel acto de bondad de la viuda de Grajeda.

"Ellas dijeron en ese momento, luego de una reunión familiar, que entre las bebidas, la preferida entre los transeúntes era la de súchiles. Y fue entonces cuando decidieron emprender con una venta de ese fresco y empanadas", indicó la entrevistada.

La señora Rita Strems es clienta frecuente de La Famosa Casa de los Súchiles. (Foto: Daniel Dávila/Colaborador)

De ese instante ya hace 85 años, solo que en aquella época el nombre era "Buen súchiles frío y empanadas", en cambio el lugar es el mismo, donde funcionó un depósito de frijol.

"Durante mucho tiempo se pasó vendiendo lo mismo. La empresita no era más que dos jarritos de peltre sobre el mostrador, motivo por el que los vecinos lo llamaron Los Jarritos", indicó doña Paty.

La presentación de todos los productos es otro de los aspectos a destacar. (Foto: Daniel Dávila/Colaborador)

El súchiles llamó mucho la atención y junto con las empanadas se volvieron famosos, tanto que el premio nobel de Literatura, Miguel Ángel Asturias, lo menciona en uno de sus libros.

"La tía Elvira murió en 1980, mientras que la tía Cristina, en 1995. Fue ese año en que yo me hice cargo del negocio y decidí incluir los refrescos de chinchivir, pepita, tiste, chilacayote, cremita y el de guayaba", resaltó la comerciante.

La señora Patricia Guzmán presume de su mural de turnos para cargar en Semana Santa. (Foto: Daniel Dávila/Colaborador)

En el local también se venden tortillas con tiras, chicharrón, buche, morcilla y chile relleno, decisión que tomó doña Paty en 2020.

"La Famosa Casa de los Súchiles no es solo para disfrutar de un exquisito platillo típico, sino también para hacer un recorrido y conocer el rincón del Ratón Guzmán, el Libro de los Recuerdos, el mural fotográfico, el altar de las tías, el mural de turnos para cargar y los cuadros católicos colgados en las paredes", comentó la afortunada propietaria.

Doña Dolores viuda de Grajeda regalaba los refrescos como una ofrenda en agradecimiento a las bendiciones que ella recibía. (Foto: Daniel Dávila/Colaborador)

Precios de algunos productos