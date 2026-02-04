Legado de la beata Sor Encarnación Rosal permanece vivo en Quetzaltenango

-

Un recinto en Quetzaltenango preserva la memoria de Sor Encarnación Rosal con una capilla, reliquias y espacios de veneración que recuerdan la vida y obra de la religiosa guatemalteca, cuya labor educativa y espiritual trascendió fronteras.

LEE TAMBIÉN: Convite Nuevo Amanecer preserva la identidad cultural en San Cristóbal Verapaz

En Quetzaltenango, específicamente en el lugar donde nació la beata Sor Encarnación Rosal, existe un edificio dedicado a su memoria. Frente a este se encuentra un rosal que, según la tradición, fue cultivado por ella misma en otro sector de la ciudad y posteriormente trasladado a este sitio, como símbolo de su legado espiritual.

En el mismo complejo se localiza una capilla dedicada a la veneración del Sagrado Corazón de Jesús, la cual forma parte del Colegio Encarnación Rosal, ubicado en la 12 avenida de la zona 1. Este espacio es visitado por fieles y devotos que recuerdan la vida y obra de quien fuera una de las figuras religiosas más importantes nacidas en Quetzaltenango.

En el edificio se encuentra una plaqueta que narra el regreso de la religiosa a la ciudad. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

El colegio también resguarda una reliquia de primer orden, es decir, una pequeña sección del cuerpo de la beata, traída desde Sudamérica en 2023. Desde entonces permanece en el lugar para su veneración. En esa misma fecha, Sor Encarnación Rosal fue reconocida oficialmente como Hija Ilustre de la Ciudad por autoridades municipales.

"Un Jueves Santo, Madre Encarnación Rosal escucha en su interior una voz que le dice: no celebran los dolores de mi corazón. Por eso, en esta capilla se encuentran diez lámparas, elaboradas por ella misma, donde se representa cómo se flagelan los diez mandamientos", explicó la religiosa María del Rosario Martín, al detallar uno de los elementos más simbólicos del recinto.

Una de las lámparas que fue creada por la religiosa. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Repaso de su historia

Sor Encarnación Rosal, cuyo nombre de nacimiento fue María Vicenta Rosal Benítez, nació el 26 de octubre de 1820 en la zona 1 de Quetzaltenango. Falleció el 24 de agosto de 1886 en Tulcán, Ecuador, tras sufrir una caída del caballo en el que se transportaba cuando se dirigía al Santuario de Las Lajas, en Otavalo.

Actualmente, su cuerpo se conserva incorrupto en la capilla del Colegio del Sagrado Corazón de Jesús de las Hermanas Bethlemitas, en Pasto, Colombia.

Imagen de Sor Encarnación Rosal, la cual se conoce como la monja durmiente y se encuentra en Colombia. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Fue beatificada el 4 de mayo de 1997 por el papa Juan Pablo II, en la Ciudad del Vaticano, y es reconocida por haber impulsado la reforma de la Orden Bethlemita. Sus padres, Manuel Encarnación Rosal y Gertrudis Leocadia Vásquez, se preocuparon por brindarle una sólida formación. Desde joven mostró inclinación por el recogimiento, la oración y la vida espiritual.

El 1 de enero de 1838 ingresó al Convento de las Bethlemitas, conocido como Beaterio de Belén, con el consentimiento de sus padres. El día de la toma de hábito cambió su nombre por el de Encarnación y profesó sus votos el 26 de enero de 1840, coincidiendo con la celebración de Nuestra Señora de Belén.

Así lucen los vitrales de la capilla donde se venera al sagrado corazón. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

En 1855 asumió como priora e inició un proceso de reforma dentro de la Orden. El 29 de octubre de 1861 regresó a Quetzaltenango, donde fundó un Beaterio de Nuestra Señora de Belén, con el apoyo de su hermano Isidro González y de Valentín Escobar, destacados benefactores. La construcción incluyó una enfermería, el noviciado, el convento y el Colegio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, donde promovió la educación de la mujer, según lo detalla una plaqueta colocada en el sitio.

Su labor se vio interrumpida durante la Reforma Liberal, cuando el gobierno de Justo Rufino Barrios inició la persecución contra las órdenes religiosas. En 1877 se vio obligada a huir a Costa Rica, donde fundó el primer colegio para mujeres en Cartago, a 23 kilómetros de la capital. Posteriormente, en 1884, estableció un orfanato y un asilo en San José. Nuevamente, la situación política la obligó a abandonar el país ese mismo año.

Así fue recibida la reliquia de primer grado en Xela. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Sor Encarnación Rosal llegó luego a Colombia, donde en la ciudad de Pasto fundó un hogar para niñas pobres y desamparadas. Más adelante extendió la presencia de la Orden Bethlemita hacia Ecuador.

Su vida estuvo marcada por un constante servicio a la educación, la fe y la atención a los más necesitados, dejando un legado que aún hoy permanece vivo tanto en Guatemala como en otros países de la región.