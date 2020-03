Guatemaltecos que viajaron en crucero irán a cuarentena

Un grupo de guatemaltecos que viajó en un crucero será puesto en cuarentena en el Hospital de Villa Nueva, con el propósito de evitar la propagación del coronavirus.

El presidente Alejandro Giammattei informó que este martes se trasladó a un grupo de 19 personas que viajaron en el crucero por Europa.

"Necesitamos que hagan cuarentena. Estuvieron fuera del país en Europa en un crucero", detalló el mandatario.

Según Giammattei, las personas ingresaron vía terrestre por México, fueron "agarrados" en la frontera y ahora se les está llevando a el Hospital de Villa Nueva.

"Con eso nos estamos garantizando que van a estar en cuarentena y que no desarrollen la enfermedad. No tienen síntomas, es muy probable que no vayan a desarrollar la enfermedad, pero hay que ser precavidos", justicó.