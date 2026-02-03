Catarata Santa Rosalía Mármol: Un tesoro natural escondido en Río Hondo

-

La catarata Santa Rosalía Mármol, ubicada en la Sierra de las Minas, atrae a visitantes por sus cascadas y paisajes montañosos, ofreciendo senderismo y áreas verdes ideales para disfrutar y refrescarse en contacto con la naturaleza.

La Catarata Santa Rosalía Mármol es una impresionante caída de agua ubicada en el corazón de la Sierra de las Minas, en Río Hondo, Zacapa.

Este lugar es conocido por su belleza natural y el terreno rocoso sobre el que desciende el agua, la cual es una de las principales fuentes que proveen este líquido a los municipios del valle del Motagua.

Podrás explorar la naturaleza y hacer senderismo. (Foto: Fredy Hernández/Colaborador)

La catarata ofrece impresionantes vistas de las montañas y el río Pasabién y existen al menos tres cascadas en el sector; pero la principal mide alrededor de 35 metros.

"En abril es la época de mayor visitación, pero cuando el clima está caluroso, también vienen las personas. La función de Conap aquí es proteger y resguardar la naturaleza. Las cataratas tienen tres niveles. Lo mejor para hacer el recorrido completo es llegar temprano porque se toma cerca de una hora para llegar a la catarata más alta y el calor es fuerte", explica Henry Perdomo, guardarrecursos del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap).

Perdomo hace un llamado a las personas para evitar dejar la basura en el área, ya que esto impacta en su conservación generando la contaminación. En otros casos más delicados, también se combaten con los incendios forestales, otra de las amenazas constante en la Sierra de las Minas.

Para ello, tanto Conap como la asociación Defensores de la Naturaleza cuentan con bomberos forestales para luchar contra estos peligros que reducen el hábitat de flora y fauna.

Las cataratas se encuentran en la parte media de la Sierra de las Minas. (Foto: Fredy Hernández/Colaborador)

En el lugar puedes hacer senderismo y disfrutar la belleza de sus paisajes; puedes tomar fotografías para tus redes sociales y rodearte de espacios verdes y frescos.

El costo de ingreso es de Q5, aproximadamente, que sirve para la conservación del sitio.

Debes donar Q5 en la comunidad para ingresar al sitio. (Foto: Fredy Hernández/Colaborador)

Alojamiento cercano

Asimismo, si quieres quedarte para explorar un día más, existe una casa de hospedaje llamada "Pazo de la Sierra" a solo un kilómetro de la cascada, con capacidad para 12 personas, con espacios cómodos y rodeados de naturaleza.

Además, también ofrecen tours que salen desde la capital, con paquetes que oscilan los Q360 por persona, pero esto dependerá de tu bolsillo.

¿Cómo llegar?

Se recomienda viajar en un vehículo 4x4, debido a que parte del camino es de terracería y piedra, especialmente al ascender la Sierra de las Minas.

Conduce por la carretera al Atlántico (CA-9) hasta llegar a Teculután, Zacapa (el viaje puede durar aproximadamente 4 horas).

Cruza hacia la zona de Isagro y pasa por la aldea Monte Grande para iniciar el ascenso a la montaña.

Sigue el camino de terracería y cemento. En el trayecto encontrarás un mirador con vistas hacia Zacapa y la Sierra de las Minas.

Deberás identificarte en una primera garita y luego pasar por una garita comunitaria donde se realiza un pago de Q5 para continuar.

Punto final: La ruta pasa cerca de la hidroeléctrica de Pasabién antes de llegar a la cascada. No hay estacionamiento oficial, pero se puede parquear a la orilla del camino.

El principal recurso de la Sierra de las Minas son sus fuentes hídricas que proveen agua a 14 municipios de 5 departamentos. (Foto: Fredy Hernández/Colaborador)

La visita también permite conocer comunidades cercanas y disfrutar de miradores naturales en el camino, convirtiendo el recorrido en una experiencia completa para quienes buscan naturaleza y aventura en el oriente del país.