Los Chorros de Pepe Milla: Paraíso natural para disfrutar la Semana Santa

Descubre el Turicentro Los Chorros de Pepe Milla en Quesada, Jutiapa, un destino natural que te ofrece impresionantes cascadas, piscinas y áreas verdes ideales para disfrutar en familia de un ambiente fresco y relajante a pocas horas de la ciudad.

Si buscas un sitio en el que puedas pasar las vacaciones de Semana Santa, despejarte del ruido de la ciudad, rodearte de naturaleza y respirar aire puro, debes visitar Jutiapa, que queda como a dos horas y media de camino desde la capital, aproximadamente.

Este departamento cuenta con diversos destinos turísticos para compartir con familia y amigos, como balnearios, lagunas, volcanes, sitios arqueológicos y mucho más.

Cuenta con piscinas para que grandes y chicos se den un chapuzón. (Foto: Turicentro Los Chorros de Pepe Milla Oficial)

Uno de los lugares que no puedes perderte si quieres pasarla bien es el Turicentro Los Chorros de Pepe Milla, que se ubica en el municipio de Quesada.

Este paraíso natural ofrece un río, una impresionante cascada, piscinas para chicos y grandes y áreas verdes con parrillas y ranchos, ideales para que los visitantes preparen un rico almuerzo.

El lugar se encuentra rodeado de área verde, por lo que podrás disfrutar del aire puro. (Foto: Turicentro Los Chorros de Pepe Milla Oficial)

Además, si no quieres cocinar, el sitio cuenta con un restaurante con variedad de platillos que alegrarán tu paladar. También hay una tienda y cuentan con un amplio parqueo, por lo que no debes preocuparte por tu vehículo, ya que estará seguro.

El lugar abre todos los días de 9:00 a 17:00 horas y cuentan con instalaciones en perfectas condiciones para tu visita; solo debes cancelar la cantidad de Q10 para adultos y Q5 para niños.

Familias y amigos acuden para pasar un momento agradable. (Foto: Turicentro Los Chorros de Pepe Milla Oficial)

Con su clima cálido y sus aguas cristalinas, Quesada se posiciona como un destino imperdible en el oriente del país; además, la facilidad de acceso convierte a este sitio en una alternativa ideal para quienes deciden viajar de último momento.

Así que si tienes un fin de semana libre y quieres pasarla en un lugar sin igual, Los Chorros de Pepe Milla es el sitio ideal.

Podrás disfrutar de la naturaleza que ofrece el municipio de Quesada. (Foto: Turicentro Los Chorros de Pepe Milla Oficial)

Dato curioso

El sitio recibe su nombre en honor al célebre escritor guatemalteco José Milla y Vidaurre (conocido como Pepe Milla), quien vivió en una hacienda cercana y se inspiró en este entorno para escribir algunas de sus obras.

¿Cómo llegar?

El recorrido desde la Ciudad de Guatemala dura aproximadamente 2 horas y 30 minutos (unos 115 km).

En auto propio

Toma la carretera a El Salvador (CA-1 Oriente) en dirección a Jutiapa.

Al llegar al área de Quesada, sigue las señalizaciones hacia el centro del municipio.

El balneario se encuentra a unos 10 minutos del parque central de Quesada, específicamente en la aldea El Retiro.

Puedes guiarte con aplicaciones como Waze o Google Maps para una ubicación más precisa.

En transporte público