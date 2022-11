¡Insólito! Cientos de ovejas llevan 14 días caminando en círculo (video)

Un grupo de ovejas en China ha estado caminando en círculo durante 14 días, sin razón aparente.

Un rebaño de ovejas en China ha causado indignación, tanto a sus dueños como a expertos alrededor del mundo, pues llevan poco más de 14 días caminando en círculos.

El suceso ocurre específicamente en una granja de Mongolia Interior, al norte de China y han sido las cámaras de seguridad las que han captado a los animales en la inusual situación.

De acuerdo con el medio local People's Daily, las ovejas se encuentran en perfectas condiciones. Sin embargo, la causa de su extraño comportamiento continúa siendo un misterio.

Cabe destacar que en el lugar hay 34 corrales, pero solo el número 13 ha presentado este comportamiento desde el pasado 4 de noviembre.

Algunos veterinarios apuntan a que podría tratarse de una enfermedad bacteriana llamada listeriosis, también conocida como "enfermedad circular", pero autoridades insisten en que los animales están sanos.

Mira el extraño evento: