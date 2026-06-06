CIG califica de "burocracia de un alcalde" la suspensión de la licencia de Xochi

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El sector industrial del país, calificó de una decisión burocrática la implementada por un alcalde tras suspender la licencia de construcción del proyecto Xochi: Corredor de las flores.

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Tras conocerse la suspensión municipal del proyecto vial Xochi, mismo que aliviaría el tránsito por seis municipios de la costa sur, la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) emitió un pronunciamiento en donde se menciona que "la burocracia de un alcalde pone en riesgo el desarrollo del país".

En el comunicado, dicho sector expresó su preocupación ante la situación de la obra de infraestructura en mención, y alertaron que "proyectos como el de Xochi buscan precisamente reducir costos logísticos, tiempos de transporte para mercancías, y facilitar el flujo hacia zonas industriales y turísticas".

La inauguración del proyecto Xochi está prevista para el próximo 14 de junio. (Foto: Xochi/Soy502)

La inauguración de la autopista estaba prevista para el próximo domingo 14 de junio, sin embargo, trabajadores de la municipalidad colocaron rótulos en donde se indicaba que dicha obra estaba cancelada.

La licencia de construcción fue concedida en 2023 a la empresa correspondiente para la construcción de 2.71 kilómetros en la jurisdicción de Mazatenango, lugar a cargo de la comuna que ahora suspende el permiso correspondiente.

Tras recibir una primera prórroga y proceder a entregar la documentación respectiva, la empresa procedió a pagar las tasas correspondientes y hasta el momento, no había oposición sobre la licencia, costo de la obra o características del proyecto en mención.

Sin embargo, el 3 de febrero del presente año, se solicitó una segunda prórroga, misma que no ha sido resuelta. Al área de construcción se han presentado personeros de la Municipalidad de Mazatenango, a cargo del alcalde Carlos Villagrán, quien, según documentos públicos, fue electo por el partido Vamos.

Carlos Villagrán, alcalde de Mazatenango, Suchitepéquez. (Foto: Facebook Carlos Villagrán)

El 22 de mayo último, el Concejo Municipal requirió información adicional sobre el proyecto a la empresa con un plazo de 24 horas hábiles y se reunió con ellos cinco días después para exigir más documentación y reabrir la base de cálculo de la licencia original emitida en 2023, pese a que esta ya había sido otorgada sin contratiempos.

La empresa ya accionó con dos amparos, el primero por amenaza de suspensión de la construcción y operación del poryecto y el segundo por silencio administrativo, ante la falta de resolución de la prórroga solicitada.

Soy502 intentó comunicarse con personeros de dicha comuna para conocer su versión al respecto, sin embargo, expresaron que más adelante brindarían información.