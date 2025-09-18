Conoce los pasos para obtener el Carné de Manipulación de Alimentos

-

Dicho documento es extendido en los centros de salud.

El Carné de Manipulación de Alimentos es un documento sanitario con el cual se certifica a una persona apta para laborar en el área de alimentos y es de carácter obligatorio para quienes se dedican a este tipo de actividad.

Si por alguna razón se te ha solicitado este documento y no sabes cómo tramitarlo, no te preocupes, aquí te decimos cómo hacerlo.

Lo primero que debes saber es que dicho documento te lo extenderán en los centros de salud; antes de asistir a uno de ellos, recuerda siempre verificar horarios de atención y llevar todos los documentos solicitados, los cuales se indican a continuación.

Los puesto de comida o cualquier lugar donde vendan comida es un requisito contar con este documento. (Foto: archivo/Soy502)

Pasos

1. Es necesario presentar fotocopia del Documento Personal de Identificación (DPI) del interesado.

2. Una fotografía tamaño cédula.

3. Asistir a una charla impartida por la Sección de Saneamiento Ambiental; por eso es importante informarte antes de las horas de atención y si se imparten en algún día en especial. La misma tiene una duración de 1 a 2 horas y media, aproximadamente.

Tras completar la capacitación y entregar los documentos, se te emitirá el carné debidamente registrado. El Carné de Manipulación de Alimentos acredita que el titular ha recibido capacitación en higiene y buenas prácticas de manipulación.