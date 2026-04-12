Cómo registrar un negocio de cosmética natural para emprendedores

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Yulissa Estrada, una joven de Suchitepéquez, lidera Jabones Luli, un exitoso emprendimiento de cosmética natural nacido de una necesidad personal.

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Para escalar negocios similares en Guatemala, es fundamental cumplir con requisitos legales como la inscripción en la SAT, obtener la patente de empresa y tramitar la licencia sanitaria, garantizando así la seguridad del consumidor y el crecimiento formal de la marca.





Jabones Luli: El sueño de una joven emprendedora de Suchitepéquez. (Foto: Surama Rodas/Colaboradora)

Yulissa Estrada, una joven emprendedora de 21 años originaria de la aldea Chocolá, comunidad de San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez, ha transformado una necesidad personal en un proyecto de vida.

Debido a que su piel es sumamente delicada y algunas de las opciones comerciales suelen causarle irritación, Yulissa decidió buscar una alternativa natural que ahora es todo un proyecto productivo.

Esta travesía comenzó formalmente en 2024, gracias a su participación en un evento de servicio cívico dirigido a jóvenes de áreas rurales.





Emprendimiento en Suchitepéquez: La historia de los Jabones Luli. (Foto: Surama Rodas/Colaboradora)

Mientras los otros participantes se enfocaban en la agricultura, aprovechó los cursos de gastronomía y cosmética para dar vida a Jabones Luli, un nombre que rinde homenaje al cariñoso apodo que su padre le dio desde la infancia.

Con ocho meses de trayectoria, Jabones Luli ofrece productos elaborados a base de glicerina natural, enriquecidos con ingredientes como miel de abejas, avena y arroz.

Cada unidad tiene un costo de Q20, representando el esfuerzo de una joven que divide su tiempo entre el trabajo y sus estudios en la Universidad de San Carlos, sede Mazatenango.

"Lo más difícil es dar el primer paso", comentó; también ha contado con el respaldo de su familia, amigos y el apoyo de la comuna para promocionar su marca y alcanzar un mercado más amplio. Su meta es clara: convertir este emprendimiento en una empresa sólida que brinde empleo y oportunidades de superación a otras mujeres de su comunidad.

A medida que emprendimientos como el de Yulissa crecen, es vital profesionalizarse. Según el asesor legal de la firma Salazar-Muñoz, si planeas lanzar productos de cuidado personal en Guatemala, no basta con tener un buen empaque; el cumplimiento legal es el cimiento del éxito.

Antes de vender, debes estar inscrito en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), poseer una patente de empresa y emitir facturas; si el producto es cosmético, los requisitos se vuelven más específicos para garantizar la seguridad del consumidor.





Jabones artesanales Luli: Una joven de Mazatenango que sorprende. (Foto: Surama Rodas/Colaboradora)

Si fabricas tú mismo, tu espacio requiere una licencia sanitaria que acredite buenas prácticas de higiene. Además, la etiqueta debe detallar ingredientes, fecha de caducidad y fabricante.

Registrar tu marca garantiza exclusividad sobre tu nombre y logo. Asimismo, si delegas la producción, un contrato de maquilación es esencial para proteger la propiedad de tu fórmula.

Invertir en la legalidad desde el inicio permite a emprendedores vender con total confianza, acceder a estantes en farmacias o tiendas y asegurar que su sueño se construya sobre una base sólida.

