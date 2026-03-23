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Cremas pierden en casa ante Xelajú y el descenso vuelve a atormentarlos

  • Con información de Andrés Calderón/Colaborador
22 de marzo de 2026, 20:48
Liga Nacional
Marco Domínguez se lamenta luego de ver la segunda amarilla del partido, que lo obligó a irse antes a las duchas. (Foto: Juan Manuel Mijangos/Colaborador)

Marco Domínguez se lamenta luego de ver la segunda amarilla del partido, que lo obligó a irse antes a las duchas. (Foto: Juan Manuel Mijangos/Colaborador)

Producto de su falta de eficacia y sus propios errores, Comunicaciones se metió de vuelta en la conversación por el descenso, luego de su tercera derrota consecutiva, ahora frente a Xelajú (3-1), que aprovechó para saltar hasta el liderato del torneo Clausura 2026.

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Y eso que las cosas empezaron bastante bien para el cuadro albo. En el minuto 33, Yair Jaén derribó a Lynner García dentro del área y el árbitro Bryan López marcó la pena máxima y al cobro llegó Omar Duarte.

 

 

El arquero Rubén Darío Silva le atajó el remate al delantero colombiano, pero el cuerpo arbitral determinó que se había adelantado y obligó a repetir. Luego de varios minutos de incertidumbre en los que parecía que los chivos se retirarían del campo en protesta, volvieron, y apareció Dairon Reyes (41) para convertir el 1-0 desde los doce pasos.

Pero antes del descanso (45), Samuel Camacho cometió una falta en el área sobre Dérrikson Quirós y provocó un penal. Jesús López (45+2) fue quien tomó la responsabilidad e igualó todo.

Volviendo de los vestuarios, Marco Domínguez se fue expulsado por doble amarilla (49) y eso lo terminó aprovechando Xela para dar la vuelta al resultado, gracias a las anotaciones de Jorge Aparicio (53) y Harim Quezada (82).

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