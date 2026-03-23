Municipal deja escapar el triunfo ante Guastatoya en el último segundo

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Como pasó ante Mictlán en la jornada 12, Municipal volvió a dejar escapar la victoria en la última jugada del partido, ahora ante Guastatoya, que sentenció la igualdad 1-1 a pocos segundos que se cumpliera el sexto minuto de reposición.

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El defensa argentino Emanuel Yori, muy criticado por aquella falta sobre Janpol Morales en el juego ante Comunicaciones, se convirtió en delantero y aprovechó una mala salida de Braulio Linares para cabecear un centro desesperado de Víctor Armas y empatar el partido.

Presentado por @BetcrisGuate



⏱️ Final del partido

Guastatoya 1-1 Municipal

⚽ Goles: Yorman Baltazar 84' - Emanuel Yori 90+6'

Jornada 4 | Segunda Vuelta

Categoría Mayor – Clausura 2026

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"Sabe a revancha. Después de esa jugada (la polémica ante los cremas) trabajé mentalmente para volver y aportar al equipo", dijo el sudamericano.

Fatídico segundo

Municipal, que llegó a seis juegos sin ganar de visita, tenía el triunfo en la bolsa, sabía a gloria porque jugó con 10 desde el minuto 59 cuando el defensa Nicolás Samayoa se fue expulsado por doble amarilla.

Después de un discreto primer tiempo, los locales decidieron ir al ataque con un hombre más en cancha y dejaron espacios, lo que aprovechó el conjunto escarlata para abrir el marcador.

Final del partido en Guastatoya. pic.twitter.com/GSt43yzXYE — CSD Municipal (@Rojos_Municipal) March 23, 2026

En un saque de banda, Yasnier Matos pasó a José Carlos Martínez, quien volvió de una lesión, y el "Flaco" filtró un balón perfecto a Yorma Baltazar, quien aprovechó la salida del guardameta Rubén Escobar para dejarlo en el camino y disparar a placer al 84.

Es un resultado agridulce para los rojos por la forma en que se dio el empate, pero sirve para cortar la racha de cuatro derrotas consecutivas de visita y hay que tomar en cuenta que Mario Acevedo no contó con los seleccionados.