Postuladora cierra tercer día de entrevistas a aspirantes al cargo de Fiscal General

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La Comisión de Postulación para Fiscal General concluyó la jornada de entrevistas al tercer grupo de aspirantes.

El uso de la inteligencia artificial y la creación de Fiscalías Municipales fueron algunas de las consideraciones que los aspirantes a dirigir el Ministerio Público (MP) expusieron ante el pleno de la postuladora.

Con la exposición de este tercer grupo de postulantes, suman 36 los aspirantes que han cumplido con la fase de entrevista, la cual inició el pasado lunes 6 de abril, quedando pendiente, un último tercer grupo de 12 interesados en participar.

Durante la sesión, cada uno de los aspirantes a aspirantes a Fiscal General contó con una intervención de 5 minutos para exponer su plan de trabajo y 3 para responder las interrogantes de los integrantes de la Postuladora.

Exposiciones

Aunque el centro de atención este día fue la participación de la actual fiscal Consuelo Porras, también resaltó la participación de la postulante Brenda Dery Muñoz, quien aseguró que, actualmente, el 87% de denuncias presentadas al ente de la investigación terminan en archivo o en desestimaciones.

Además, el aspirante Erick Osberto López Orozco dijo que durante su gestión en el MP buscará la creación de Fiscalías Municipales, por lo que suprimirá las agencias conocidas en la actualidad

Por su lado, la postulante Sandra Eliabeth Acan Guerrero giró su exposición en el uso de inteligencia artificial para detectar patrones de delincuencia común y crimen organizado.

El ex comisionado presidencial contra la impunidad del gobierno de Alejandro Giammattei, Oscar Miguel Dávila Mejicanos, propone el fortalecimiento de la persecución penal estratégica mediante el análisis criminal, priorización de casos y el uso de métodos especiales de investigación.

Por último, también destacó la participación del postulante Hugo Alfredo Bautista del Cid, dijo que el problema no es analizar cuál es la mejor política de gestión de casos a implementar, sino el tiempo que se le da a los fiscales para realizar su trabajo, pues no es lo mismo 30 días para investigar casos menores que aquellos de mayor gravedad.

Postulantes

A continuación esta es la lista de los 12 aspirantes que intervinieron este día: