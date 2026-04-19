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Conductor derriba un semáforo en zona 1

  • Por Maria Fernanda Gallo
19 de abril de 2026, 10:30
El regulador de tránsito fue derribado sobre la vía. (Foto: EMETRA)

El regulador de tránsito fue derribado sobre la vía. (Foto: EMETRA)

Se aplicará prueba de alcoholemia al conductor, según indicó EMETRA.

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El conductor de un vehículo particular circulaba sobre la 6a. avenida y 5a. calle  de la zona 1 de Ciudad de Guatemala, cuando por razones que aún estén siendo investigadas, perdió el control del automotor.

Esto provocó que el vehículo se saliera de la ruta e impactará contra un semáforo.

Momentos después, la señal de tránsito se derrumbó sobre la vía, quedando destruido.

(Foto: Amilcar Montejo, EMETRA)
(Foto: Amilcar Montejo, EMETRA)

Amílcar Montejo, director de comunicaciones de EMETRA, informó que el responsable fue detenido y trasladado a Torres de Tribunales.

Ahí espera solventar su situación además de que será aplicada la prueba de alcoholemia para determinar las causas del accidente.

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