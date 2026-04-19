Conductor derriba un semáforo en zona 1

Se aplicará prueba de alcoholemia al conductor, según indicó EMETRA.
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El conductor de un vehículo particular circulaba sobre la 6a. avenida y 5a. calle de la zona 1 de Ciudad de Guatemala, cuando por razones que aún estén siendo investigadas, perdió el control del automotor.
Esto provocó que el vehículo se saliera de la ruta e impactará contra un semáforo.
Momentos después, la señal de tránsito se derrumbó sobre la vía, quedando destruido.
Amílcar Montejo, director de comunicaciones de EMETRA, informó que el responsable fue detenido y trasladado a Torres de Tribunales.
Ahí espera solventar su situación además de que será aplicada la prueba de alcoholemia para determinar las causas del accidente.