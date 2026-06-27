¡Se durmió! Conductor aparentemente ebrio afecta el tránsito en ruta al Atlántico

El conductor provocó congestionamiento en el sector al obstaculizar uno de los carriles.
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El tránsito se vio afectado este viernes 26 de junio en el kilómetro 5.2 de la ruta al Atlántico, en la zona 18 de la ciudad capital.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) reportó que en carril izquierdo con dirección al sur, fue localizado un vehículo particular que en su interior se encontraba el conductor dormido.
Este hombre estaba en aparente estado de ebriedad, por lo que las autoridades correspondientes realizaron el procedimiento respectivo.
Minutos después se liberó el paso vehicular para que el tránsito volviera a ser agilizado en el sector.