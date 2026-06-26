Identifican a conductor que falleció tras accidente en la calzada José Milla

Un conductor de 24 años se conducía hacia la calle Martí, murió al impactar contra un camión que transportaba reses.
EN CONTEXTO: Accidente en la calle Martí deja a un conductor fallecido y a otro fugado
Ha sido identificado el conductor que falleció la noche del pasado jueves 25 de junio, tras sufrir un fuerte accidente de tránsito en la calzada José Milla y Vidaurre y 23 avenida de la zona 6 capitalina, en el tramo que dirige hacia la calle Martí.
Se trata de Guillermo Eduardo Xon Ortíz, de 24 años, quien murió por un trauma craneoencefálico, según indicó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
El joven se conducía en un vehículo particular, pero por causas que se desconocen terminó impactando en la parte trasera de un camión que transportaba reses.
El piloto del vehículo de transporte pesado habría huido, ya que no fue localizado en el lugar de los hechos.