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Identifican a conductor que falleció tras accidente en la calzada José Milla

  • Por Geber Osorio
26 de junio de 2026, 17:31
Ciudad de Guatemala
El mortal accidente ocurrió durante la noche del pasado&nbsp;jueves. (Foto:&nbsp;Amílcar Montejo)

El mortal accidente ocurrió durante la noche del pasado jueves. (Foto: Amílcar Montejo)

Un conductor de 24 años se conducía hacia la calle Martí, murió al impactar contra un camión que transportaba reses.

EN CONTEXTO: Accidente en la calle Martí deja a un conductor fallecido y a otro fugado

Ha sido identificado el conductor que falleció la noche del pasado jueves 25 de junio, tras sufrir un fuerte accidente de tránsito en la calzada José Milla y Vidaurre y 23 avenida de la zona 6 capitalina, en el tramo que dirige hacia la calle Martí.

Se trata de Guillermo Eduardo Xon Ortíz, de 24 años, quien murió por un trauma craneoencefálico, según indicó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

El conductor del vehículo particular murió debido al fuerte impacto. (Foto: Amílcar Montejo)
El conductor del vehículo particular murió debido al fuerte impacto. (Foto: Amílcar Montejo)

El joven se conducía en un vehículo particular, pero por causas que se desconocen terminó impactando en la parte trasera de un camión que transportaba reses.

El piloto del vehículo de transporte pesado habría huido, ya que no fue localizado en el lugar de los hechos.

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