Conductor fallece tras fatal accidente en Calzada Aguilar Batres

Durante la madrugada del 22 de marzo, dos conductores de vehículos chocaron cuando se conducían en la Calzada Aguilar Batres y 7a. calle, entre zonas 11 y 12 de la Ciudad de Guatemala.

El segundo auto choco contra un poste. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Esto provocó que uno de los vehículos impactara contra un poste, mientras que el otro volcó sobre la vía y terminó sobre la banqueta.

El conductor de este último quedó atrapado debido a la destrucción de la parte frontal del automóvil.

Bomberos Voluntarios asistieron a la víctima confirmando la muerte del conductor en el interior del vehículo.

Se uso herramientas especiales para rescatar el cuerpo de la ´victima. (Foto: Bomberos Voluntarios)