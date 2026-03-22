Conductor fallece tras fatal accidente en Calzada Aguilar Batres

El conductor murió dentro de un vehículo.
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Durante la madrugada del 22 de marzo, dos conductores de vehículos chocaron cuando se conducían en la Calzada Aguilar Batres y 7a. calle, entre zonas 11 y 12 de la Ciudad de Guatemala.
Esto provocó que uno de los vehículos impactara contra un poste, mientras que el otro volcó sobre la vía y terminó sobre la banqueta.
El conductor de este último quedó atrapado debido a la destrucción de la parte frontal del automóvil.
Bomberos Voluntarios asistieron a la víctima confirmando la muerte del conductor en el interior del vehículo.