Conductor muere tras ataque armado en carretera a El Salvador

La víctima falleció debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego.
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El conductor de un vehículo de dos ruedas fue atacado a balazos la tarde de este lunes 27 de abril en el kilómetro 13.3 de la carretera a El Salvador, a la altura del paso a desnivel de Muxbal.
Bomberos Municipales de Santa Catarina Pinula y Bomberos Voluntarios fueron alertados de esta emergencia, pero tras su arribo constataron que la víctima ya no contaba con signos vitales.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se encuentra en el lugar a la espera de la llegada del Ministerio Público (MP) para realizar las diligencias respectivas.
De momento la víctima no ha sido identificada y se desconoce el motivo de este hecho de violencia.