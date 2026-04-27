Conductor muere tras ataque armado en carretera a El Salvador

El conductor de un vehículo de dos ruedas fue atacado a balazos la tarde de este lunes 27 de abril en el kilómetro 13.3 de la carretera a El Salvador, a la altura del paso a desnivel de Muxbal.

Bomberos Municipales de Santa Catarina Pinula y Bomberos Voluntarios fueron alertados de esta emergencia, pero tras su arribo constataron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

La víctima se conducía en un vehículo de dos ruedas. (Foto: Cortesía)

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se encuentra en el lugar a la espera de la llegada del Ministerio Público (MP) para realizar las diligencias respectivas.

De momento la víctima no ha sido identificada y se desconoce el motivo de este hecho de violencia.

La víctima aun no ha sido identificada por las autoridades. (Foto: Cortesía)