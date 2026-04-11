Conductor pierde el control y vuelca en la ruta Interamericana

El vehículo chocó contra un arriate y terminó volcado sobre la vía.
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En el kilómetro 199 de la ruta Interamericana, en jurisdicción de Tecpán, Chimaltenango, un conductor por razones aún bajo investigación, perdió el control del transporte en que circulaba.
Este hecho se originó luego de que el vehículo chocara contra el arriate central. El tránsito se ha complicado en el lugar.
Bomberos Voluntarios acudieron a asistir al piloto, el cual resultó con golpes leves.