Congreso discute varias iniciativas, pero levanta la plenaria sin concluir agenda

La sesión se levantó por falta de asistencia de los diputados, pese al llamado de la Presidencia para continuar avanzando en el pleno.

Este 20 de enero durante la segunda sesión ordinaria adicional, el Pleno del Congreso pasaron en primer debate las propuestas relacionadas con la prevención de la discapacidad visual por retinopatía del prematuro, la que se refiere a la protección de la red vial y la infraestructura crítica del Estado, así como la que dispone crear una ley orgánica de la Procuraduría General de la Nación (PGN).

Pese al avance legislativo la sesión cerró por falta de diputados en el pleno. (Foto: Wilder López/Soy502)

En segundo debate, los diputados analizaron la iniciativa de ley de arrendamiento comercial y la propuesta para regular el retiro del cableado aéreo en desuso o en mal estado en áreas urbanas.

Además, el Pleno remitió a comisiones legislativas varias iniciativas para su estudio, entre ellas reformas al Código Penal sobre incumplimiento de deberes y homicidio culposo, la ley de cero tolerancia al sicariato y una para garantizar la inembargabilidad e imprescriptibilidad de los derechos de los jubilados del Estado.

Entre discusiones y desacuerdos personales el Congreso conoció iniciativas en primer y segundo debate y envió nuevas propuestas a comisiones. (Foto: Wilder López/Soy502)

Aunque el presidente del Congreso, Luis Contreras, solicitó a los diputados permanecer en el pleno para avanzar en el segundo debate de estas iniciativas, la sesión plenaria fue levantada sin continuar con la agenda prevista.