Congreso: Se reduce lista de postulantes a magistrados de la CC a 47 aspirantes

El Congreso de la República excluyó a 8 aspirantes de los 55 expedientes presentados para magistrados de la CC.

Finalizada la revisión de expedientes por la Comisión Mixta, el Congreso de la República excluyó a ocho postulantes a magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC). De 55 currículas recibidas, la lista se redujó a 47.

Los postulantes excluidos del proceso de la CC por el Congreso de la República son:

Mario Luis Arango Custodio

Juan Carlos García Aguirre

Braulio Jenner Rodríguez Alfaro

Víctor Manuel Castillo Mayén

Moisés Emilio de León Díaz

Federico Guillermo Rosal Morales

Miguel Ángel Hernández Sagastume

Rosselyni Eunice Amado Zamora

En las causales de exclusión de los 8 aspirantes, resalta la falta de cumplimiento de los 15 años de graduación como abogado y notario, la no legalización de los documentos de soporte de la hoja de vida y incumplimiento de los años requeridos.

Siguen en contienda

Entre los aspirantes que continúan en el proceso de elección, sobresalen los nombres de los actuales magistrados titulares de la CC, Roberto Molina Barreto y Dina Josefina Ochoa Escribá.

También de los magistrados suplentes Luis Alfonso Rosales Marroquín, Rony Eulalio López y Walter Paulino Jiménez Texaj.

Además, el exmagistrado titular Manuel Reginaldo Duarte Barrera, y la exmagistrada suplente María de los Ángeles Araujo Bohr que buscan regresar al máximo órgano constitucional del país.

Otros procesos

En los otros dos procesos para la elección de magistrados de la CC, en el inicio de la recepción de expedientes, la secretaria de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) recibió la primera currícula.

Mientras que la presidencia de la República, extendió para el próximo 6 de marzo la revisión de los 76 expedientes recibidos.