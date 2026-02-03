Convite Nuevo Amanecer preserva la identidad cultural en San Cristóbal Verapaz

-

El Convite Nuevo Amanecer, de San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz, es una de las expresiones culturales que, desde hace más de una década, mantiene viva la tradición del baile de convite en el municipio, convirtiéndose en un símbolo de identidad, orgullo y herencia chapina.

La historia del grupo se remonta a 2010, cuando miembros de la familia Isem, en especial doña Tiburcia Caal González (Q. E. P. D.), impulsaron la creación de un convite propio para representar a este municipio altaverapacense.

Sus trajes son elaborados por artesanos de Quiché. (Foto: Edwin Gua/Colaborador)

La iniciativa surgió tras diversos viajes a distintos municipios del país, principalmente al departamento de Quiché, donde asistían con frecuencia a presentaciones de convites tradicionales.

De esas experiencias nació la idea de trasladar la tradición a su municipio de origen, con el firme propósito de evitar que las costumbres y expresiones culturales guatemaltecas se perdieran con el paso del tiempo.

Las calles son abarrotadas con los conviteros de Nuevo Amanecer cada año. (Foto: Edwin Gua/Colaborador)

Así nació el Convite Nuevo Amanecer, nombre que simboliza el inicio de una nueva etapa en el rescate cultural de la localidad.

En sus primeros años, el grupo estuvo integrado por 36 participantes, quienes, con esfuerzo propio, dieron vida a las primeras presentaciones. Con el paso del tiempo, el convite se consolidó y actualmente cuenta con 26 parejas, equivalentes a 52 personajes, que participan activamente en cada actividad.

La elaboración de los trajes que se utilizan toma de tres a cuatro meses. (Foto: Edwin Gua/Colaborador)

Los integrantes bailan en honor a Santiago de los Caballeros, santo patrono del municipio. Destacan que formar parte del convite va más allá de una actividad recreativa, pues implica compromiso, disciplina y respeto por la tradición.

Cada presentación reúne a familias y visitantes que disfrutan del colorido y la música, convirtiendo el convite en un espacio de convivencia que fortalece la identidad cultural y motiva a jóvenes a integrarse y preservar las costumbres locales.

Requisitos

Para integrarse al grupo, el único requisito es el pago de una cuota destinada a cubrir los gastos operativos, ya que, según indican, nunca han contado con apoyo de autoridades municipales ni gubernamentales.

Uno de los elementos más representativos del convite son sus trajes, considerados verdaderas obras artesanales. Estos son elaborados por artesanos guatemaltecos de Santa Cruz del Quiché, especialistas en la confección de vestuarios tradicionales. Dependiendo del diseño y la complejidad, cada traje puede tardar entre tres y cuatro meses en elaborarse.

Integrantes del Convite Nuevo Amanecer estuvieron presentes en la investidura de la primera Señorita Convite, Astrid Andrea Samayoa Cahuec, en 2022. (Foto: Edwin Gua/Colaborador)

El costo de un traje nuevo puede alcanzar los Q40 mil, mientras que quienes optan por alquilar deben invertir desde Q2 mil 500 en adelante, según la calidad del vestuario.

A pesar de los elevados costos, los integrantes aseguran que la inversión vale la pena, pues se trata de preservar una tradición que forma parte del patrimonio cultural del país.

Las máscaras tradicionales ambientan la fiesta patronal. (Foto: Edwin Gua/Colaborador)

Con cada desfile, el convite reafirma el valor de preservar las costumbres locales. Entre las presentaciones que el grupo recuerda con mayor cariño destaca su primera actuación, realizada en 2010, la cual marcó el inicio oficial del convite en San Cristóbal Verapaz.

En esa ocasión, los padrinos fueron Checha y su India Maya, un recuerdo que permanece vigente entre fundadores y actuales integrantes del convite.

A lo largo de los años, el grupo cultural ha logrado mantenerse activo gracias al esfuerzo colectivo de sus miembros, quienes continúan trabajando para que esta manifestación cultural perdure y sea heredada a las nuevas generaciones, reafirmando que las tradiciones guatemaltecas siguen vivas en San Cristóbal Verapaz.