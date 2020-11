Crece convocatoria para protestar en contra del Presupuesto 2021

Más usuarios en redes sociales mostraron indignación tras la aprobación, de madrugada, del Presupuesto para 2021. Convocan para protestar este sábado 21 de noviembre a las 14:00 horas.

En videos compartidos en redes sociales con los hashtags: #YaBasta, #NoMás y #NosVemosEnLaPlaza, los usuarios mostraron su molestia por que los diputados aprobaron en horas de la madrugada un presupuesto por Q99,700 millones, entre ellos Q13 millones para el criticado Parlamento Centroamericano.

Ronald Mackay, reconocido influencer guatemalteco, calificó como un “saqueo” lo actuado por los diputados, ya que “no se trata de clases sociales, de rico o pobre, lo que está pasando es que se están robando el futuro de nuestros hijos, y no lo vamos a permitir”.

El también youtuber invitó a los guatemaltecos a asistir a la Plaza de la Constitución este sábado a las 14:00 horas.

Nos estan saqueando, endeudando, matando de hmbre y arruinando a puerta cerrada....atrincherados como ratas. Lo vamos a permitir? Nos vemos este sabado a las 2pm en la plaza de la constitucion. #Presupuesto2021GT #BastaYa pic.twitter.com/TouCManIOT — Ronald MacKay (@Ronald_MacKay) November 18, 2020

En esa misma línea, la guatemalteca y representante del país en Miss Universo 2010, Jessica Scheel, mostró su molestia porque los diputados además de aprobar un monto tan alto, quitaron Q200 millones a un programa para luchar contra la desnutrición en el país.

“No podemos quedarnos ahí, hay que movernos guatemaltecos, y digamos ya basta, yo no apruebo ese presupuesto… Espero que nos podamos unir y alzar la voz”, agregó Scheel.

La guatemalteca Jessica Scheel mostró su indignación por lo que pasa en el país y la actuación de los diputados en el Congreso. Además invitó a participar en la manifestación del sábado. pic.twitter.com/zeB1rPLsVq — Gustavo Adolfo (@AdolfoSoy502) November 19, 2020

Pablo Villagrán, youtuber guatemalteco, también cuestionó la actuación de los diputados y criticó al presidente Alejandro Giammattei, quien justificó la aprobación del Presupuesto 2021 durante una mensaje a la Nación durante la noche de este miércoles.

“Señor presidente (…) el dinero y la avaricia lo han corrompido tanto que ha dejado a su pueblo de lado. Reaccionemos, es hora de que este gobierno se de cuenta que así como los pusimos en el poder, en un año los podemos bajar”, agregó el joven.

YA BASTA QUE NOS VEAN LA CARA DE PENDEJOS! #YoNoTengoPresidente #NoAlPresupuesto2021 pic.twitter.com/KHpUnZljoY — Pablo Villagran (@pablomas79) November 18, 2020

Más reacciones

2PM EN LA PLAZA EL SÁBADO

2PM EN LA PLAZA EL SÁBADO — twitteo desde mi (@renesintilde) November 18, 2020

esto es ser provida #nomas #Quenonospele pic.twitter.com/IShmmKG9Y5 — Ricardo Arenales (@RicarmY2K) November 19, 2020

Dicen que "cada país tiene el gobierno que se merece"... pero no puedo creer que nos merezcamos este congreso, no puedo creer que nos merezcamos estos diputados, no puedo aceptar que esta gente sea tan avara, tan inconsciente y tan ruin. Son el cáncer de este país. — Guty Ovando (@GutyOP) November 18, 2020