Cultura y Deportes juramenta a nuevos viceministros de Patrimonio y Deporte

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Los cambios se dan luego de que Luis Méndez Salinas asumiera la titularidad de la cartera cultural y deportiva.

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El Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) informó que fueron juramentados Rossina Cazali, como viceministra de Patrimonio Cultural y Natural y Ricardo José Alvarado, como viceministro del Deporte y la Recreación.

Según el comunicado oficial, Cazali cuenta con una trayectoria de más de tres décadas como curadora, investigadora y promotora del arte contemporáneo en Guatemala y América Latina.

Su perfil incluye experiencia en la gestión de proyectos culturales, formación de curadores y participación en circuitos internacionales como museos, bienales y espacios académicos.

Además, ha sido reconocida con distinciones como la Beca Guggenheim y el Premio Prince Claus.

Rossina Cazali, fue designada como como viceministra de Patrimonio Cultural. pic.twitter.com/ra6UPl5Ycd — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) April 23, 2026

El MCD destacó que su enfoque estará orientado a la gestión de la memoria cultural, el fortalecimiento del patrimonio y una visión contemporánea de la institucionalidad cultural.

Mientras que Alvarado es profesional en Educación Física, Deporte y Recreación, con formación de postgrado en dirección y producción de e-learning.

El Ministerio resaltó su experiencia en la gestión deportiva y la docencia universitaria, así como su participación en la elaboración de la Política Nacional del Deporte 2025-2040.

También ha ocupado cargos en el Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación (Conader) y el Comité Paralímpico Guatemalteco, donde ha impulsado programas enfocados en la inclusión, especialmente en el movimiento paralímpico.

Ricardo José Alvarado, fue juramentado como viceministro del Deporte y la Recreación. pic.twitter.com/2LbHHpsbdM — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) April 23, 2026

La cartera subrayó que estos nombramientos buscan fortalecer la institucionalidad y consolidar una gestión orientada a la protección del patrimonio cultural, la ampliación del acceso a la cultura y la promoción de la recreación física.

Asimismo, indicó que ambas designaciones responden a la necesidad de impulsar políticas públicas que fomenten el desarrollo integral de la población guatemalteca desde los ámbitos cultural y deportivo.

Los nuevos nombramientos se unen a la reciente designación de Luis Méndez Salinas como titular del MCD, en sustitución de Liwy Grazioso, quien presentó su renuncia al cargo.