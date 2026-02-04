Video: Conductor pierde el control y colisiona a otros vehículos

El hecho quedó grabado por otro conductor que circulaba en la zona 11 capitalina
Durante la tarde del pasado martes 03 de febrero se reportó un incidente en medio del tránsito en la 34 calle de la zona 11 cuando el conductor de un vehículo, por causas que se desconocen, perdió el control.
En el video se puede observar que el conductor retrocede y colisiona contra un microbus, luego acelera y termina impactando contra el muro de un inmueble.
Información preliminar indica que el percance sucedió entre las 16:00 y 17:00 horas y según testigos, el percance fue atendido por socorristas en el lugar.