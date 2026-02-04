Regresaba a casa después del trabajo y fallece al caerle una rama de un árbol

-

Las fuertes corrientes de viento hicieron que la rama del árbol cayera y cobrara la vida del joven

El hecho sucedió luego de una extensa jornada laboral en un call center ubicado en la zona 10. El joven de 22 años emprendió el retorno a su casa, compañeros le indicaron que se abrigara bien y que avisara cuando llegara a su casa, sin embargo, cuando pasaba por el bulevar Rafael Landivar y 13 calle la rama de un árbol se desprendió y le cayó encima.

Al verlo perder el control y caer de su vehículo de dos ruedas, otros conductores alertaron a los Bomberos Municipales, quienes al llegar al lugar confirmaron que el joven conductor había fallecido por los golpes en la cabeza.

El accidente sucedió en el bulevar Rafael Landivar (Foto: Jose Santizo/CBM)

Al lugar acudieron agentes de la Policía Nacional Civil que confirmaron que se trataba de Jonas Carranza y le encontraron un gafete de la empresa donde trabajaba, familiares acudieron al lugar, esto luego de que no contestara el celular y les había dicho que ya iba en camino.

Cerca de la 1 de la madrugada el Ministerio Público terminó de realizar los trámites del levantamiento del cuerpo y autorizaron su traslado a la morgue, donde será entregado a sus familiares.