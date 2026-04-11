Destruyen plantación de mariguana valorada en Q38 millones en Las Cruces, Petén

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Una plantación de mariguana valorada en más de Q38 millones fue destruida por agentes de la PNC en Las Cruces, Petén.

En un área montañosa ubicada en Las Cruces, Petén, fue ubicado un campo de mariguana por parte de las fuerzas de seguridad. Se estima que el valor del cultivo ascendía a más de Q38 millones.

La Policía Nacional Civil (PNC) dio a conocer que elementos antinarcóticos procedieron a la erradicación de 77 mil 564 matas de mariguana en el lugar.

En el operativo participaron agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA).

PNC destruye más de 70 mil matas de marihuana



En un área montañosa de Las Cruces, Petén, policías antinarcóticos de SGAIA-PNC localizaron y erradicaron 77 mil 564 matas de marihuana con un avaluó de Q. 38 millones 782 mil.#SeguridadConTransparencia #ProtegerYServir pic.twitter.com/1Yd8nplZg7 — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) April 11, 2026

El pasado 3 de abril, también fue ubicada una plantación de droga valorada en Q10 millones en el mismo lugar. En dicha ocasión, fueron erradicadas e incineradas 21 matas de mariguana.