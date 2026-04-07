Estudiantes detienen a uno de los presuntos responsables de toma de la USAC

El hombre detenido fue entregado a las fuerzas de seguridad.
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Una de las personas que aparentemente se encontraba involucrada en la toma del campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), en la zona 12 capitalina, fue detenida por estudiantes que intentan ingresar a la casa de estudios.
Se trata de un hombre que fue detenido a la fuerza y posteriormente entregado a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que se encuentran en las afueras de las instalaciones.
Los estudiantes alegan que unos encapuchados mantienen cerrada la universidad como estrategia de las autoridades de la USAC para cometer actos de corrupción.
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Además, los estudiantes de odontología intentan ingresar para continuar atendiendo a pacientes y los estudiantes de veterinaria mencionan que en el interior del campus hay más de 250 animales que necesitan ser alimentados y atendidos.
Entre los disturbios generados, se han reportado "morteros" y gases lacrimógenos que fueron lanzados por los encapuchados en contra de los estudiantes.