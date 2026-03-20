Comisión de Prevención y Seguridad emite dictamen favorable a reformas del IUSI

-

Emiten dictamen favorable a la iniciativa de ley de reforma al Impuesto Único Sobre inmueble que pretende reducir al 3% por millar el pago de este tributo.

OTRAS NOTICIAS: 5 claves para entender la reforma al ISR que plantea el Congreso

Los integrantes de la Comisión de Prevención y Seguridad Social del Congreso de la República emitieron dictamen favorable a la iniciativa de ley que pretende reformas a la Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI).

El presidente de esta Comisión, Cristian Álvarez, explicó que, pese a que dicha iniciativa fue presentada por diputados de la bancada del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), cuenta con el aval de los 21 miembros que integran la sala de trabajo de Prevención y Seguridad Social.

Según el dictamen presentado, entre los principales aspectos de esta iniciativa, resalta el establecimiento de una tasa única del 3% por millar, así como la exoneración temporal del IUSI para la primera vivienda que aún se encuentra en proceso de pago.

Además, la exención del pago de este tributo a las personas mayores de 60 años y para contribuyentes con 20 de cumplimiento tributario como reconocimiento de su responsabilidad y permanencia en el sistema.

Los ponentes

El jefe de bancada del partido UNE, Inés Castillo, dijo que el 9% por millar que actualmente se paga por el IUSI es un tributo muy alto y confiscatorio, por lo que indicó que es satisfactorio que el Congreso pueda intervenir y regular dicho impuesto.

Señaló que la propuesta es que los guatemaltecos puedan pagar el 3% por millar, atendiendo al principio de justicia y equidad, además del contenido social que favorece a las personas mayores de 60 años al ser exoneradas del pago del impuesto, solamente en el lugar de su habitación, mas no en aquellas otras propiedades que puedan disponer.

Explicó que este beneficio también alcanzará a las personas que hayan adquirido su vivienda al crédito durante el tiempo que estén pagando la propiedad, el cual puede ser 10 o 20 años.

Trabajo de la comisión

La diputada Evelyn Morataya, integrante de dicha comisión, dijo que quienes conforman esta sala de trabajo decidieron dictaminar favorablemente las reformas a la Ley del IUSI, pues del 100% de recaudación, el 75% va dirigido a inversión y el restante, a gastos de administración de las municipalidades.

Agregó la parlamentaria que, al consultar a la población si está de acuerdo en pagar el IUSI, un segmento está en desacuerdo porque no siente ese beneficio en su día a día, pues no se tiene un mejor transporte público, no se tiene agua potable, ni iluminación y aceras en las calles.

Reiteró que este es un dictamen favorable que beneficia a las personas mayores de 60 años y a las que han tributado por más de 20 años, pues quedarán exentas del pago del IUSI.

Diputados de la Comisión de Previsión y Seguridad Social durante la conferencia de prensa para dar a conocer el dictamen. (Foto: Organismo Legislativo/Soy502)

Añadió que, en el caso de las personas que adquieran su vivienda, también serán favorecidas mientras dure el plazo del crédito para el pago de su propiedad, pues al finalizar, iniciarán a tributar el 3% en lugar del 9% que actualmente se paga.

En detalle

Al ser consultado el presidente de la comisión sobre cómo se apoyará a los municipios que perderán ingresos por esta reforma, indicó: "Los mismos municipios están obligados a reevaluar bien sus condiciones. El IUSI está armado alrededor de la zona; tendrán que mejorar la zona, por supuesto que tendrán algunos retos, pero creo que van a lograr con tasas más bajas llevar a todos más fácil con precios más reales y en poco tiempo van a mejorar este tema".

Con respecto a si el fin de la reforma, al reducir el costo por millas a 3% beneficia a grupos comerciales, Álvarez dijo que este aspecto fue uno de los discutidos en el seno de la Comisión que dirige, pues mucha gente "ve millonarios por todos lados", pero insistió en que el que más será favorecido es aquel que decidió comprar su casa “fiada” al crédito y les pusieron el precio real y están pagando el IUSI sobre ese valor y que a los 55 o 60 años ya no podrá tributar.

Explicó que el que tiene dos o tres locales, no, ya que él pasará mal cuando no alquila, pero fuera de eso no tendrá un problema más grande que aquel que se quedó sin trabajo y está pagando IUSI de Q15 mil o Q20 mil, subrayó.

Agregó que también oyó que, al reducir el IUSI, se minimizan los ingresos propios de las municipalidades y que la distribución del situado constitucional se vería afectada; sin embargo, dijo que eso no es cierto, pues “afectará los ingresos directos a todas las munis y los situados constitucionales premian a las municipalidades que van consiguiendo más ingreso, pero si todas van perdiendo, va a ir cayendo en lo mismo”, explicó.

Aseguró que la reducción fuera solo para unas; sí se perdería en la distribución constitucional, pero cuando ese efecto es para todas las municipalidades, no van a tener un problema en la asignación del situado constitucional.