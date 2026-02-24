¿Disminuirá el frío? Así estará el clima este miércoles 25 de febrero

Las temperaturas bajas continuarán durante la noche y madrugada.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh) dio a conocer las condiciones meteorológicas para este miércoles, en el que se espera una influencia de alta presión.
El frío se seguirá percibiendo durante el amanecer a nivel nacional, con posibles nublados y sin descartar lloviznas en el caribe y norte.
El viento proveniente del norte será moderado a fuerte en el altiplano central, el oriente y occidente, en horas de la mañana.
Mientras, en la tarde se prevé cielo despejado. Sin embargo, no se descartan nublados y lloviznas de corta duración en suroccidente y bocacosta.
Las bajas temperaturas continuarán en horas de la noche y madrugada, según afirmaron los expertos.