Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

¿Disminuirá el frío? Así estará el clima este miércoles 25 de febrero

  • Por Geber Osorio
24 de febrero de 2026, 16:25
Este miércoles se prevé una influencia de alta presión del norte al centro del país. (Foto ilustrativa: istock)

Este miércoles se prevé una influencia de alta presión del norte al centro del país. (Foto ilustrativa: istock)

Las temperaturas bajas continuarán durante la noche y madrugada.

OTRAS NOTICIAS: ¡Video! Captan a vehículo que huye tras colisionar con auto estacionado

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh) dio a conocer las condiciones meteorológicas para este miércoles, en el que se espera una influencia de alta presión.

El frío se seguirá percibiendo durante el amanecer a nivel nacional, con posibles nublados y sin descartar lloviznas en el caribe y norte.

El viento proveniente del norte será moderado a fuerte en el altiplano central, el oriente y occidente, en horas de la mañana.

El viento que proviene del norte será de moderado a fuerte. (Foto: Insivumeh)
El viento que proviene del norte será de moderado a fuerte. (Foto: Insivumeh)

Mientras, en la tarde se prevé cielo despejado. Sin embargo, no se descartan nublados y lloviznas de corta duración en suroccidente y bocacosta.

Las bajas temperaturas continuarán en horas de la noche y madrugada, según afirmaron los expertos.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar