EE. UU. y aliados atacan al Estado Islámico en Siria tras ofensiva mortal

La ofensiva forma parte de la operación Hawkeye y busca debilitar la presencia persistente del ISIS en territorio sirio, pese a su derrota territorial años atrás.

Estados Unidos, junto con fuerzas aliadas, ejecutó ataques de gran magnitud contra el grupo yihadista Estado Islámico en Siria, como represalia por una ofensiva registrada en diciembre que dejó tres estadounidenses fallecidos, informó este sábado el Comando Central estadounidense.

Según Washington, el ataque fue perpetrado el 13 de diciembre por un agresor solitario del EI en Palmira, un sitio arqueológico de relevancia histórica, donde murieron dos soldados estadounidenses y un intérprete civil.

"Los ataques de hoy tuvieron como objetivo el EI en toda Siria" y fue parte de la operación Hawkeye, que fue lanzada "como respuesta directa al ataque mortal del EI contra fuerzas de Estados Unidos y Siria en Palmira", indicó el Comando Central estadounidense en X.

Estados Unidos y Jordania realizaron una ronda previa de bombardeos como parte de la operación Hawkeye en diciembre 2025. (Imagen: vía AFP/Infobae)

Estados Unidos y Jordania llevaron a cabo una ronda previa de bombardeos como parte de la misma operación el mes pasado, alcanzando unos 70 objetivos de la IE.

El ataque contra estadounidenses en Palmira fue el primer incidente de este tipo desde el derrocamiento en diciembre de 2024 del líder sirio Bashar al Asad.

El personal estadounidense apoyaba la operación Inherent Resolve, una coalición internacional para combatir al IE que se apoderó de amplias zonas de territorio sirio e iraquí en 2014.

Aunque los yihadistas fueron derrotados por fuerzas terrestres locales, con el apoyo de bombardeos internacionales, el EI aún mantiene presencia en Siria, especialmente en su vasto desierto.

#EEUU realiza ataques en #Siria contra.#Isis. Primero creó el terrorismo islámico y ahora los descarta. Y los miles de jóvenes que de suman a esas organizaciones siguen cayendo en esa trampa mortal. pic.twitter.com/Fhx46Fxpy5 — Carlos de la Vega (@Carlos_dl_Vega) January 10, 2026

