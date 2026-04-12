EE. UU. entrega equipo al Inacif para detectar precursores ligados al fentanilo

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La llegada de equipo para reforzar las capacidades del Inacif para detectar sustancias controladas, entre estas, el fentanilo, fue notificada por la Embajada de EE. UU. en Guatemala.

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala dio a conocer la entrega de equipo al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para detectar y cuantificar sustancias controladas, como parte de la cooperación en el combate al narcotráfico y al uso de precursores químicos vinculados a drogas sintéticas.

Según la sede diplomática, la donación fue canalizada por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) e incluyó, además, la capacitación de 40 peritos y analistas de laboratorios de investigación criminalística en la identificación de precursores químicos. La embajada aseguró que estos insumos provienen principalmente de China.

Más de 200 personas mueren a causa del fentanilo por día en el mundo. Poner fin a la crisis del fentanilo y desmantelar redes de narcoterrorismo es prioridad de @POTUS Trump. Para avanzar con este objetivo en Guatemala, @StateINL entregó a @INACIFGT equipos para detectar y… pic.twitter.com/24BRSvv51J — US Embassy Guatemala (@usembassyguate) April 11, 2026

En su mensaje, la sede diplomática vinculó la entrega con la lucha contra el fentanilo y afirmó que poner fin a esa crisis y desarticular redes de narcoterrorismo es una prioridad de la administración del presidente Donald Trump. También sostuvo que trabaja con Guatemala como un "socio confiable" en materia de seguridad regional.

La cooperación busca reforzar la capacidad técnica de los laboratorios forenses y aportar herramientas para las investigaciones que apoyan al sistema de justicia en casos relacionados con narcotráfico y sustancias controladas, según la información proporcionada.

La entrega ocurre pocos días después de que el Inacif reportara la finalización de un curso para fortalecer sus laboratorios de Criminalística, enfocado en nuevas tecnologías aplicadas a la detección de sustancias psicoactivas y evidencias químicas. Esa capacitación concluyó el 8 de abril de 2026.