¡Sin ciencias afines! Colegio de Abogados mantiene elección para magistrado de la CC

-

El CANG celebrará elecciones este 4 de febrero en medio de disputas legales sobre la participación de profesionales de ciencias afines.

EN CONTEXTO: CANG acciona ante amparo de Sala Sexta por elección de magistrado de la CC

Este miércoles 4 de febrero, el Colegio de Abogados y Notarios (CANG) elegirá al magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC), pero no será una elección tradicional, ya que existe una disputa legal sobre la participación de los profesionales de carreras afines.

En el CANG están agremiados abogados y politólogos, sociólogos, internacionalistas y criminalistas. Aunque en las elecciones anteriores, estos últimos han podido votar, un amparo de la Sala Sexta de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo puso en duda su participación.

La Junta Directiva del CANG informó que presentaron un recurso de ampliación ante la Sala, pero este fue negado. También un ocurso en queja ante la CC, pero aún no han recibido respuesta.

Debido a lo anterior, la elección de magistrado sigue en pie, pero sin la participación de profesionales de ciencias afines. Sin embargo, esto podría cambiar si se resuelve en las próximas horas la acción ante la CC.

Patricia Gámez, presidenta del CANG, explicó a Soy502 que han defendido hasta donde se ha podido el derecho de los profesionales afines a participar y que estos deben llegar a votar porque también elegirán al Tribunal Electoral del CANG.

Aseguró que están pendientes de cualquier resolución que se dicte en las próximas horas.

Estos son los candidatos a magistrados de la CC por parte del Colegio de Abogados. (Foto: Guatemala Visible)

La disputa

La disputa no es por impedimento legal, sino por cuestión de votos, ya que los profesionales de ciencias afines han tenido una amplia participación y los sufragios emitidos han favorecido a candidatos en las elecciones de Junta Directiva del CANG, representantes ante la Comisión de Postulación para magistrados del TSE y en anteriores elecciones.

Según lo que han denunciado varios abogados, quienes han preferido el anonimato para evitar represalias, la Sala Sexta resolvió de esa manera para beneficiar al actual magistrado de la CC, Néster Vásquez, quien además, busca su reelección, pues anuló la participación de quienes podrían votar por otros candidatos.

De hecho, la Sala Sexta está integrada por Roberto Morales Gómez, Irma Yolanda Sosa Flores y Caren Guzmán Sagastume, las dos últimas, han sido fotografiadas junto al magistrado de la CC.

Organizaciones de profesionales de ciencias afines también cuestionan esta decisión, ya que por 40 años, se les ha permitido participar como agremiados.

Irma Yolanda Sosa (saco gris) y la magistrada vocal, Caren Orfilia Guzmán Sagastume (saco morado), magistradas que otorgaron el amparo para impedir que profesionales afines elijan magistrado de la CC, junto al actual magistrado Nester Vásquez. (Foto: redes sociales)

El amparo

El amparo que dio pie a que los profesionales de ciencias afines quedaran excluidos fue presentado por Diego Sagastume y Ricardo Sagastume, quienes argumentaron que se cometieron ilegalidades, primero por incluir a estos profesionales y luego por no publicar la convocatoria en dos diarios de mayor circulación.

La ley establece que el Colegio de Abogados en asamblea deberá elegir a magistrado titular y suplente de la CC, y no detalla que sea un evento exclusivo de abogados y notarios.