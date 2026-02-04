Entró a robar "food truck" guatemalteco y cámaras lo grabaron (video)

-

Esta es la tercera vez que el hombre irrumpe y roba en distintos food truck.

Autoridades del condado de Lee y la policía de Fort Myers informaron que un hombre resultó arrestado tras irrumpir y robar en un food truck guatemalteco durante la madrugada del pasado sábado.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:30 a. m., cuando el sospechoso rompió la ventanilla del camión estacionado junto a una gasolinera en Palm Beach Boulevard, cerca de la I-75, y revisó los armarios hasta encontrar una billetera con efectivo.

"Entraron ahí y por eso tenemos miedo. La verdad es que nos dio escalofríos porque no sabemos qué pretenden hacer", dijo el propietario de Sabor de mi Rancho, quien pidió no ser identificado.

El propietario del negocio dijo que el hombre se llevó $30 en efectivo. (Foto: captura de video)

El dueño indicó que los daños a la ventana costarán unos $500, aunque el negocio continúa operando pese al impacto emocional y económico del incidente.

La policía identificó al sospechoso como Michael Smith, quien también irrumpió dos veces en otro food truck, llamado La Hidrocálida, en Fort Myers, donde sustrajo dinero y causó destrozos.

Una trabajadora del negocio relató: "Nunca pensé que iba a entrar y ver que nos habían robado". Añadió que aún se recuperan de las pérdidas.

@telemedellin #Noticias #NoticiasMedellín #NoticiasAntioquia #NoticiasColombia #News #NoticiasPaís #NewsBreak ♬ Suspense, horror, piano and music box - takaya #DigitalTM l En cámaras de seguridad quedó registrado el momento en que un hombre entra a robar a un establecimiento comercial que vende licores en el barrio La Nubia, comuna 16 de Medellín. Las autoridades están tras la pista de este individuo, quien ingresó a la licorería momentos después de que ya había cerrado sus puertas luego de prestar sus servicios comerciales. El hombre dañó la reja de seguridad para acceder al establecimiento, donde sustrajo dinero en efectivo y varias botellas de licor, tanto nacional como importado. Ampliación de esta información en el link de la bio. #NoticiasTM

*Con información de Gulf Coast News Now