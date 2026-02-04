Entró a robar "food truck" guatemalteco y cámaras lo grabaron (video)

Esta es la tercera vez que el hombre irrumpe y roba en distintos food truck.
OTRAS NOTICIAS: Revelan causa de muerte de Eleonora Macz, trabajadora municipal
Autoridades del condado de Lee y la policía de Fort Myers informaron que un hombre resultó arrestado tras irrumpir y robar en un food truck guatemalteco durante la madrugada del pasado sábado.
El hecho ocurrió alrededor de las 3:30 a. m., cuando el sospechoso rompió la ventanilla del camión estacionado junto a una gasolinera en Palm Beach Boulevard, cerca de la I-75, y revisó los armarios hasta encontrar una billetera con efectivo.
"Entraron ahí y por eso tenemos miedo. La verdad es que nos dio escalofríos porque no sabemos qué pretenden hacer", dijo el propietario de Sabor de mi Rancho, quien pidió no ser identificado.
El dueño indicó que los daños a la ventana costarán unos $500, aunque el negocio continúa operando pese al impacto emocional y económico del incidente.
La policía identificó al sospechoso como Michael Smith, quien también irrumpió dos veces en otro food truck, llamado La Hidrocálida, en Fort Myers, donde sustrajo dinero y causó destrozos.
Una trabajadora del negocio relató: "Nunca pensé que iba a entrar y ver que nos habían robado". Añadió que aún se recuperan de las pérdidas.
*Con información de Gulf Coast News Now