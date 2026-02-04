Revelan causa de muerte de Eleonora Macz, trabajadora municipal

-

La muerte de "Eli", como muchos la conocían, causó dolor e indignación en Cobán.

Eleonora Macz, trabajadora Municipalidad de Cobán, fue localizada sin vida el pasado 30 de enero en un apartamento ubicado en la zona 1 de Cobán.

Su cuerpo fue hallado por su pareja, Mario Guzmán, quien al no saber nada de su paradero, fue a buscarla a su vivienda, donde finalmente la encontró sin vida.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó que la causa de muerte fue "asfixia por suspensión".

@elly_stella25 #viraltiktok #viraliza #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #video #fyppppppppppppppppppppppp ♬ sonido original - Antonio

Dentro de su habitación, las autoridades encontraron varios indicios, entre ellos un celular rosado, un cincho de tela y una botella de whisky.

El informe de la Fiscalía contra el Delito de Femicidio también detalla que la víctima sufría acoso y agresiones en su trabajo y por parte de familiares.

"Eli" colaboraba en la comuna ejerciendo operaciones y contactos con líderes comunales, además de apoyar en la secretaría de la municipalidad con gestiones administrativas.

El caso aún sigue bajo investigación.