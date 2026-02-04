Revelan causa de muerte de Eleonora Macz, trabajadora municipal

La muerte de "Eli", como muchos la conocían, causó dolor e indignación en Cobán.
EN CONTEXTO: Esto hallaron en el apartamento de Eleonora Macz, trabajadora municipal
Eleonora Macz, trabajadora Municipalidad de Cobán, fue localizada sin vida el pasado 30 de enero en un apartamento ubicado en la zona 1 de Cobán.
Su cuerpo fue hallado por su pareja, Mario Guzmán, quien al no saber nada de su paradero, fue a buscarla a su vivienda, donde finalmente la encontró sin vida.
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó que la causa de muerte fue "asfixia por suspensión".
Dentro de su habitación, las autoridades encontraron varios indicios, entre ellos un celular rosado, un cincho de tela y una botella de whisky.
El informe de la Fiscalía contra el Delito de Femicidio también detalla que la víctima sufría acoso y agresiones en su trabajo y por parte de familiares.
"Eli" colaboraba en la comuna ejerciendo operaciones y contactos con líderes comunales, además de apoyar en la secretaría de la municipalidad con gestiones administrativas.
El caso aún sigue bajo investigación.