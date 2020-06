Eric: “Mi familia no sabe que pido ayuda en los semáforos”

“Eric” (nombre ficticio) trabajaba como conductor de buses de rutas urbanas en el interior del país, pero debido a la suspensión del transporte colectivo, el padre de cuatro hijos decidió emigrar a la ciudad de Guatemala en busca de un empleo.

Sin embargo, al llegar a la capital desde hace un mes y medio, el joven no ha podido conseguir trabajo, pero eso lo desconoce su esposa y sus hijos.

“Yo manejaba un bus de una ruta corta, de esa manera me ganaba la vida. Pero por desgracia por la pandemia y por la suspensión del transporte me quedé sin trabajo. Los dueños de los buses ya no quisieron ayudarnos a nosotros, por eso decidí emigrar a la ciudad para buscar trabajo”, explica Eric mientras espera que un semáforo del bulevar Los Próceres se ponga en rojo para pedir ayuda.

Al no conseguir un empleo, Eric escribió un cartel donde explica su situación a la ciudadanía, trata que alguien pueda brindarle un empleo o algo con lo que pueda comer y ayudar a su familia.

“Gracias a Dios que hay gente que me ha apoyado, vengo cuando puedo porque trato de hacer otras actividades. A mi esposa le dije que estoy trabajando en la capital, no le he dicho que estoy pidiendo dinero en los semáforos y no sé cómo lo tomaría ella. No quiero que ella y mis niños se den cuenta de lo que estoy haciendo, que no es nada malo, pero a veces cuesta entender la dura realidad de nuestras vidas”, reflexiona.

Pese a todos los obstáculos que enfrenta actualmente, Eric resalta que eso no importa pues para él lo más valioso es ver la sonrisa de sus hijos y que puedan tener algo para que disfruten en casa.

“No me interesa asolearme, ayer me mojé por la lluvia que cayó, a uno de padre no le importa hacer esos sacrificios por ver a los hijos bien”, resalta.

Eric está muy agradecido con las personas que le han brindado ayuda de distintas maneras y sabe que eso que han dado de buen corazón, se les multiplicará.

Si deseas apoyar o conocer a Eric para brindarle una oportunidad laboral, puedes escribir al correo redacción@soy502.com para consultar los datos del joven y abnegado padre.