PNC erradica matas de marihuana valoradas en Q7.2 millones

Agentes de la SGAIA localizaron en Petén más de 19 mil matas de marihuanas con un avalúo millonario.
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En un operativo antidrogas, agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) localizaron una plantación de marihuana.
La plantación estaba ubicada en un área boscosa de Las Cruces en Petén y se contabilizaron 19 mil 200 matas de marihuana.
Posteriormente los agentes procedieron a incinerar la droga, la cual tendría un valor aproximado de Q7.2 millones.