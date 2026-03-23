Se esperan lluvias con actividad eléctrica y ambiente cálido para este lunes

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Las autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones atmosféricas.

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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que para este lunes 23 de marzo se prevé un ambiente cálido durante el día y condiciones más frías en horas de la noche y madrugada.

Asimismo, se prevé que existan la presencia de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en distintas regiones del país.

De acuerdo con el pronóstico oficial, durante el amanecer y la mañana se registrarán condiciones de neblina o niebla en valles y sectores montañosos, especialmente en regiones elevadas de Occidente y el Altiplano Central.

El Instituto señaló que en estas regiones se espera además bajas temperaturas en las primeras horas del día.

CONDICIONES ATMOSFÉRICAS PARA EL DÍA 23 DE MARZO DE 2026#SomosINSIVUMEH #PasiónPorLaCiencia #AlPuebloDignoSeLeResponde #CIV #ClimaGT pic.twitter.com/s5KugBoRoT — INSIVUMEH (@insivumehgt) March 22, 2026

El Insivumeh indicó que durante la mañana predominarán pocas nubes alternando con nubosidad dispersa, mientras que el viento será ligero y de dirección sur.

Asimismo, se anticipan altas temperaturas, particularmente en las regiones del Norte, Valles de Oriente y la zona del Pacífico, lo que marcará un ambiente caluroso en gran parte del territorio nacional.

Para la tarde y noche, la entrada de humedad favorecerá el incremento de nubosidad y la ocurrencia de lluvias acompañadas de actividad eléctrica, principalmente en las regiones de Occidente y Bocacosta.

No obstante, no se descartan lloviznas o lluvias de carácter local en el Norte, la Franja Transversal del Norte y el Altiplano Central.

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En cuanto a las condiciones nocturnas, el ambiente será frío en los sectores más altos de Occidente y el Altiplano Central, donde las temperaturas descenderán durante la madrugada, lo que podría impactar a las poblaciones en estas áreas.

El Insivumeh recomendó a la población mantener precauciones ante las lluvias pronosticadas, así como ante la posibilidad de incendios forestales en algunas regiones del país.

También instó a evitar la exposición prolongada al sol durante el día y a abrigarse adecuadamente durante la noche y madrugada, especialmente en zonas de mayor elevación.

Las autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones atmosféricas y reiteran el llamado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales ante posibles variaciones en el pronóstico.