Se esperan lluvias con actividad eléctrica y ambiente cálido para este lunes

Las autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones atmosféricas.
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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que para este lunes 23 de marzo se prevé un ambiente cálido durante el día y condiciones más frías en horas de la noche y madrugada.
Asimismo, se prevé que existan la presencia de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en distintas regiones del país.
De acuerdo con el pronóstico oficial, durante el amanecer y la mañana se registrarán condiciones de neblina o niebla en valles y sectores montañosos, especialmente en regiones elevadas de Occidente y el Altiplano Central.
El Instituto señaló que en estas regiones se espera además bajas temperaturas en las primeras horas del día.
El Insivumeh indicó que durante la mañana predominarán pocas nubes alternando con nubosidad dispersa, mientras que el viento será ligero y de dirección sur.
Asimismo, se anticipan altas temperaturas, particularmente en las regiones del Norte, Valles de Oriente y la zona del Pacífico, lo que marcará un ambiente caluroso en gran parte del territorio nacional.
Para la tarde y noche, la entrada de humedad favorecerá el incremento de nubosidad y la ocurrencia de lluvias acompañadas de actividad eléctrica, principalmente en las regiones de Occidente y Bocacosta.
No obstante, no se descartan lloviznas o lluvias de carácter local en el Norte, la Franja Transversal del Norte y el Altiplano Central.
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En cuanto a las condiciones nocturnas, el ambiente será frío en los sectores más altos de Occidente y el Altiplano Central, donde las temperaturas descenderán durante la madrugada, lo que podría impactar a las poblaciones en estas áreas.
El Insivumeh recomendó a la población mantener precauciones ante las lluvias pronosticadas, así como ante la posibilidad de incendios forestales en algunas regiones del país.
También instó a evitar la exposición prolongada al sol durante el día y a abrigarse adecuadamente durante la noche y madrugada, especialmente en zonas de mayor elevación.
Las autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones atmosféricas y reiteran el llamado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales ante posibles variaciones en el pronóstico.