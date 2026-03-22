Insivumeh fortalece monitoreo hídrico con mediciones técnicas en el río Paz

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El trabajo proporciona datos precisos para planificar y prevenir percances.

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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) realizó una práctica técnica de aforo en el río Paz, en la zona fronteriza de Valle Nuevo, municipio de Jalpatagua, Jutiapa.

Las acciones forman parte de las acciones de monitoreo durante la temporada seca en ese cuerpo de agua.

Según informó la institución, el procedimiento consistió en un aforo por vadeo, una técnica especializada que permite medir directamente el caudal y el nivel del río mediante trabajo de campo.

Este tipo de medición proporciona datos precisos sobre el comportamiento del recurso hídrico, particularmente en periodos donde la disponibilidad de agua puede variar significativamente.

Personal del Insivumeh desarrolla el trabajo técnico. (Foto: Insivumeh / Soy502)

El Insivumeh destacó que la recopilación de esta información es clave para el seguimiento continuo de las condiciones hidrológicas en la región.

Esto permite anticipar escenarios de riesgo, como disminución de caudales, afectaciones al abastecimiento o cambios en los ecosistemas asociados.

Asimismo, la entidad subrayó que este trabajo técnico fortalece los sistemas de vigilancia y monitoreo, herramientas fundamentales para la toma de decisiones en materia de gestión del riesgo.

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Estos datos también sirven de base para alertas tempranas y para la coordinación con otras instituciones responsables de la atención de emergencias.

Con este tipo de acciones, el Insivumeh reafirma su rol como ente científico encargado de generar información estratégica que contribuye a la prevención de eventualidades.

Asimismo, fortalece la protección de la población, especialmente en contextos de variabilidad climática que impactan los recursos hídricos del país.