Deterioro de la ruta Escuintla Puerto Quetzal es un peligro para los usuarios

Deterioro de la ruta afecta directamente la economía del país.

La ruta que conecta la cabecera de Escuintla con Puerto Quetzal se encuentra deteriorada, la situación incluso provocó que usuarios del tramo denuncien que transitarlo se ha vuelto peligroso y hay temor por daños a los automóviles que circulan en el lugar.

Se trata de un tramo de 41.2 kilómetros que está ubicado entre el kilómetro 60.9 y el kilómetro 102.1 de la CA-9 Sur A. De acuerdo con las autoridades, el próximo año el proyecto esté recuperado.

Un recorrido hecho por Soy502 y Nuestro Diario confirmó que la carretera tiene serios daños en la cinta asfáltica, los cuales ponen en peligro a los conductores.

Si los conductores no tienen cuidado los vehículos pueden sufrir serios daños por el estado de la carretera. (Estuardo Paredes / Soy502)

Varios usuarios manifestaron su preocupación por el deterioro de la vía, como el caso de Óscar Franco, quien es piloto de transporte pesado y señaló que el mal estado de la carretera ha hecho que sus costos de operación se eleven.

"La vía está tan deteriorada que no se puede circular con normalidad por ella. Cuando se transita con carga, la suspensión se daña y eso genera gastos", afirmó el transportista.

La versión fue respaldada por Esvin Barrientos, quien se dedica a la compra y venta de mercancías. Él precisó que cuando llueve en la ruta existe el peligro de sufrir un percance que dañe los vehículos en forma severa.

"El mal estado de la carretera es evidente. En la época de lluvia se torna más peligroso porque uno no puede apreciar bien los baches, solo se ve una poza de agua y no se puede saber si es un agujero profundo o no", afirmó el vendedor.

Además del daño que pueden sufrir los vehículos, otros de los inconvenientes que sufren las personas son el peligro de sufrir un accidente que vial y la perdida de tiempo, ya que para evitar tragedias las personas optan por circular a muy baja velocidad.

Fernando González, quien labora como marinero en cubierta en Puerto Quetzal, relató que los accidentes son recurrentes debido al mal estado de la carretera.

La vía es muy importante para la economía del país. (Foto: Estuardo Paredes / Soy502)

"La ruta tiene muchos baches y agujeros y con la lluvia que ha caído recientemente ocurren muchos accidentes, es lamentable", precisó González.

Mientras que Henry Villagrán, piloto de transporte extraurbano, aseguró que paulatinamente, junto al deterioro de la vía, ha aumentado el tiempo para desplazarse debido a que los conductores para no dañar su vehículo ni poner en riesgo su vida conducen más despacio provocando largas filas.

"El estado de la carretera es muy malo, se hacen filas muy largas, por ejemplo, hay veces que para recorrer el tramo —41.2 kilómetros— tardamos entre tres y cuatro horas. Eso genera más gastos y desesperación en los pasajeros", afirmó el conductor.

Tramo concesionado

En noviembre de 2021, mediante el Decreto 18-2021, el pleno del Congreso de la República aprobó el contrato de Rehabilitación, Administración, Operación, Mantenimiento y Obras complementarias de la Autopista Escuintla-Puerto Quetzal con cobro de peaje.

Cuatro meses después, en marzo de 2022, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie) firmaron el contrato con la entidad Consorcio Autopistas de Guatemala (Convia), por un plazo de 25 años.

El proyecto contempla la rehabilitación de las dos pistas que integran el tramo carretero Escuintla-Puerto Quetzal, así como la construcción de cinco distribuidores de tránsito a desnivel, siete pasarelas, 10 paradas de bus, 16 pasos de ganso y cinco estaciones de control de peso.

La ruta está en proceso de recupación. (Foto: Estuado Palacios / Soy502)

Adicional la rehabilitación y construcción de tres puentes, el mejoramiento de la señalización horizontal y vertical y la construcción de un mercado de frutas. Todo esto costará un estimado de US$ 154 millones (Q 1,179.6 millones) los cuales serán financiados en su totalidad con capital privado.

Marco Dubón, subdirector de Gestión Contractual de Anadie, confirmó que la empresa firmó el acta para comenzar la fase de construcción del proyecto en junio de 2024. Dicha fase tiene una duración de 24 meses y esperan que la obra sea entregada en julio de 2026.

Señaló que entre los motivos por los cuales la ruta se deterioró tanto están el clima que hay en Escuintla y el tránsito pesado, ya que el 60 % de la carga pesada entre puertos pasa por esa carretera.

"Esto, sumado a la falta de mantenimiento durante los últimos años, influyó en su deterioro. También está la falta de control de pesos y dimensiones —de los automotores pesados que allí circular—", indicó Dubón.

Agregó que algunas de las situaciones que provocaron que el acta de construcción del proyecto se firmara en 2024 y no antes fue el modelo en sí del proyecto, "pues se trabaja en principio con estudios conceptuales y posteriormente se realiza el estudio definitivo de ingeniería".

Además, también influyó la alternabilidad de los funcionarios en la cartera de Comunicaciones, ya que se tenía que mostrar y explicar con detalle a cada nuevo ministro para que entendiera en qué fase se iba y se pudiera avanzar.

Algunos de los baches ocupan casi un carril de la carretera. (Foto: Estuardo Paredes / Soy502)

El funcionario indicó que por el momento tienen registrado un 15 % de avance del proyecto y aseguro que se mantiene fiscalización constante para garantizar la transparencia del proceso.

Tramo afecta la competitividad del país

Carla Caballeros, directora Ejecutiva de la Cámara del Agro Guatemala (Camagro), señaló que dicha ruta es prioritaria a nivel nacional no solamente para su sector, sino "para toda la economía del país porque por ella pasa más del 60 % del comercio".

"Lo que se traslada o se transporta a través de estas rutas, tiene un efecto directo en la producción, en la manufactura, el consumo y en los costos de los productos. También tiene un efecto directo en el comercio exterior, en las importaciones y exportaciones", afirmó Caballeros.

Agregó que como sector tienen mucha preocupación por el estado de la ruta "al igual que en el resto de las carreteras".

La directiva de Camagro señaló que esperan que este proyecto y todos los demás en sus distintas modalidades de contratación "se lleven a cabo y se ejecuten conforme a las condiciones pactadas".

Mejoras serán de forma progresiva

La Oficina de Comunicación de Convia indicó que "como primera Alianza Público Privada (APP) vial del país" se han enfrentado a "una curva de implementación desafiante, ya que la misma, si bien se encuentra regulada por el contrato y normativa vigente, puede presentar algunas cuestiones que no están previstas de manera idónea".

Los usuarios de la ruta afirman que debido a su estado se producen accidentes. (Foto: Estuardo Paredes / Soy502)

Agregó que lo más complicado de superar en el proyecto ha sido "abrir brecha en procesos inéditos y en asegurar la certeza jurídica de los mismos, apegándonos a lo establecido en el contrato y a la normativa vigente del país".

Convia indicó que también ha representado un desafío "avanzar en la adquisición del derecho de vía con respeto a los propietarios, adaptarnos a cambios de autoridades y contrapartes institucionales y enfrentar desinformación que genera expectativas o temores infundados".

Al ser consultados cuando terminaría la construcción del proyecto, Convia respondió: "La construcción termina cuando se cumple el procedimiento previsto y se suscribe el Acta de Recepción de Obra".

Agregó que el modelo APP permite operaciones parciales cuando así lo autoriza el Estado, de modo que las mejoras puedan percibirse de forma progresiva".

"Entendemos la expectativa de los usuarios y por transparencia, informamos cada avance en cuanto queda formalmente validado", indicó la empresa.

La Oficina de Comunicación de Convia señaló que el modelo de Alianza Público Privado impone obligaciones de operación, conservación y mantenimiento con indicadores y supervisión permanente.

El mal estado de la vía provoca tránsito lento en el sector. (Foto: Estuado Paredes / Soy502)

La rehabilitación se ejecuta por frentes priorizados, entre los cuales están seguridad y drenajes primero, con mejoras visibles de forma progresiva.

Los materiales y soluciones puntuales se determinan técnicamente por tramo, y existe un canal de atención a usuarios para reportes.

Agregó que todos los avances se supervisan con indicadores clave de desempeño que garantizan el cumplimiento de plazos y calidad establecidos.