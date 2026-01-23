Seis puntos para entender el estado de sitio decretado en Guatemala

-

Aunque las medidas no van dirigidas para la población en general y pueden hacer vida normal, lo ideal es que durante la vigencia del estado de sitio las personas sean prudentes.

El estado de sitio fue aprobado luego de una serie de ataques armados que cobraron la vida de 10 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y con el afán de brindar herramientas a las autoridades para combatir estos hechos delictivos.

La medida es un régimen jurídico de carácter extraordinario que fue aprobado por el Presidente en Consejo de Ministros el pasado 18 de enero y ratificado por el Congreso de la República un día después.

El Gobierno ha insistido de que la medida está dirigida exclusivamente para combatir a los miembros del crimen organizado así como las maras y pandillas, considerados grupos terroristas, mientras que el resto de la población puede hacer vida normal.

La aplicación del estado de excepción ha provocado que la población se haga una serie de preguntas sobre qué debe o no hacer durante la vigencia de la medida.

A continuación, se presenta la información más importante sobre la disposición:

Durante el estado de Sitio no hay toque de queda, pero es recomendable no salir de noche si no es necesario. (Foto: SCSP / Soy502)

1. ¿Hay toque de queda?

No. Aunque la Ley de Orden Público, que regula la aplicación del estado de sitio, faculta al Gobierno para que pueda establecer toques de queda para la población, en el Decreto Gubernativo aprobado por el Gobierno no se establece la aplicación de esta medida.

El Decreto Legislativo tampoco modificó la medida del Ejecutivo en ese sentido, por lo tanto, durante la vigencia del estado de sitio no hay toque de queda.

La última vez que se utilizó esta medida en Guatemala fue en 2020, cuando la emergencia por la pandemia del Covid-19 obligó al Gobierno a declarar estado de Calamidad Pública y decretar toques de queda para proteger a la población de los contagios de la enfermedad.

Sin embargo, Roberto Alejos, constituyente y expresidente del Congreso, señaló que las personas deben tener precauciones y aunque no está prohibido, lo mejor sería no salir durante la noche, ya que en ese momento pueden aumentar las detenciones y retenes por parte de las autoridades.

2. ¿Afecta la movilidad de las personas?

Podría. El decreto que da vida al estado de sitio señala que solo en los casos estrictamente necesarios las autoridades podrán restringir la circulación o estacionamiento de vehículos en lugares, zonas u horarios determinados.

También tienen la potestad de impedir la salida de ciertas poblaciones o someterlos a registro, conforme lo disponga la autoridad competente.

Sin embargo, hasta el momento las autoridades se han limitado a utilizar esa prorrogativa para cerrar calles puntuales y desviar el tránsito para vías alternas. No se ha registrado que prohíban la movilidad de las personas de forma total.

El presidente Bernado Arévalo fue enfático en señalar que las disposiciones establecidas "se aplicarán exclusivamente en la medida necesaria para actuar contra los grupos autodenominados maras o pandillas" y no contra la población, que puede hacer vida normal.

El Decreto que aprobó el Congreso no suspendió el derecho que reconoce la portación de armas regulado por la ley. (Foto: Archivo / Soy502)

3. ¿Se puede portar armas?

Sí. La Ley de Orden Público señala que durante el estado de sitio se puede suspender provisionalmente el segundo párrafo del artículo 38 constitucional que textualmente dice: "Se reconoce el derecho de portación de armas, regulado por la ley."

Sin embargo, en el Decreto 01-2026 del Congreso de la República, los legisladores reformaron lo dispuesto por el Ejecutivo y solo restringieron los derechos reconocidos en los artículos 5, 6 y 33 de la Constitución Política de la República.

Eso significa que para este estado de excepción están limitados temporalmente los derechos de libertad de acción, el de detención legal y el derecho de reunión y manifestación, siempre enfocado en la lucha contra grupos del crimen organizado y terrorista.

Alejos destacó que las personas deben tener criterio y, en la medida de lo posible, evitar exponerse a situaciones que puedan generar sospechas, es decir, los ciudadanos deben identificarse y tener los permisos vigentes para demostrar la legitimidad de la portación de un arma.

4. ¿Habrá compras por excepción?

No. Juan Gerardo Guerrero, secretario General de la Presidencia, confirmó que no se tiene contemplado hacer uso del artículo 44 de la Ley de Contrataciones del Estado durante la vigencia del estado de Sitio.

La ley precisa en el inciso "a" de dicho artículo que "no será obligatoria la licitación ni la cotización en las contrataciones en dependencias y entidades públicas [...] para solucionar situaciones derivadas de los estados de excepción declarados conforme la Ley de Orden Público".

Sin embargo, el secretario aseguró que: "No se tiene previsto por parte del Organismo Ejecutivo hacer uso del artículo 44 como se hizo o se mal utilizó en los dos gobiernos anteriores, que prácticamente emitían los estados de excepción, sea cual fuera, para poder hacer compras indiscriminadamente".

"El estado de sitio tiene una justificación y es darle las herramientas al Ministerio de la Defensa y al Ministerio de Gobernación para combatir a esas estructuras criminales que conforman las pandillas y las maras", afirmó Guerrero.

La recomendación para la población es que cuando sean detenidos por las autoridades colaboren con el procedimiento. (Foto: SCSP / Soy502)

5. ¿Cómo me pueden arrestar los policías?

Durante la vigencia del estado de sitio, las autoridades pueden ordenar la detención o confinamiento, sin necesidad de mandamiento judicial, de personas sospechosas de alterar el orden público o de ejecutar o propiciar acciones relacionadas con los hechos que motivaron la declaratoria.

Sin embargo, Alejos señaló que, aunque la PNC tengan la potestad de detener a las personas sin orden de captura de un juez competente o sin que estén cometiendo un delito infraganti, tampoco significa que "van a meter preso a alguien que no está haciendo nada".

El constituyente explicó que en el caso de que una persona sea detenida en un retén o por las autoridades, sea que se conduzca a pie o en un vehículo, lo principal es que exista colaboración, se identifique y, de preferencia, muestre un gafete del lugar donde trabaja.

Agregó que lo más probable es que si alguien es detenido por la PNC y se muestra colaborativo, no tendrán problemas, pero si es al contrario, discuten y se alteran, la situación "puede ser malentendida" y ser arrestados.

6. ¿Se pueden realizar eventos masivos como la caravana del Zorro?

Sí. El Gobierno confirmó que actividades como la Caravana del Zorro, los juegos fútbol de la liga nacional, conciertos, carreras y otros eventos públicos multitudinarios se podrán llevar a cabo durante la vigencia del estado de Sitio.

Soy502 consultó con la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) si debido a la vigencia del estado de sitio el Gobierno suspendería las actividades masivas como la Caravana del Zorro, conciertos, carreras o eventos deportivos.

La respuesta que dio la Secretaría fue la siguiente: "Las medidas extraordinarias contempladas en el estado de sitio están dirigidas exclusivamente al combate contra la criminalidad organizada, las pandillas y las estructuras delincuenciales".

"Las actividades sociales, culturales, deportivas, religiosas y recreativas como las que se mencionan, así como eventos previamente programados, pueden desarrollarse con normalidad", confirmó la institución.