¡Prepárate! Este jueves amanecerá con mucho frío y viento fuerte

¡Lleva abrigo y gorro! El frío seguirá afectando al territorio nacional.
Para este jueves 5 de febrero se espera frío desde el amanecer, con el viento norte soplando a una velocidad de 45 y 55 kilómetros por hora, sobre todo en el Altiplano Central, Valles de Oriente, Occidente, Sololá, Santa Rosa y norte de Escuintla.
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), esto se debe a la persistencia de un fuerte sistema de alta presión en todo el país.
Por la tarde se prevén lluvias en Franja Transversal del Norte, Petén, Caribe y norte de Huehuetenango.
Habrá nublados en Bocacosta, sin descartar lloviznas aisladas.
Por la noche y madrugada bajará la temperatura.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) hace un llamado a protegerse en las carreteras debido al viento que puede derribar árboles y vallas publicitarias.