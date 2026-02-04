Versión Impresa
¡Prepárate! Este jueves amanecerá con mucho frío y viento fuerte

  • Por Jessica González
04 de febrero de 2026, 15:45
El frío continuará, sobre todo al amanecer y por la noche. (Foto: Shutterstock)

¡Lleva abrigo y gorro! El frío seguirá afectando al territorio nacional. 

Para este jueves 5 de febrero se espera frío desde el amanecer, con el viento norte soplando a una velocidad de 45 y 55 kilómetros por hora, sobre todo en el Altiplano Central, Valles de Oriente, Occidente, Sololá, Santa Rosa y norte de Escuintla.

Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), esto se debe a la persistencia de un fuerte sistema de alta presión en todo el país.

Por la tarde se prevén lluvias en Franja Transversal del Norte, Petén, Caribe y norte de Huehuetenango.

Habrá nublados en Bocacosta, sin descartar lloviznas aisladas.

Por la noche y madrugada bajará la temperatura.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) hace un llamado a protegerse en las carreteras debido al viento que puede derribar árboles y vallas publicitarias. 

