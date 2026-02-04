Profesor salió a recoger unos útiles escolares y terminó sin vida

-

El maestro iba con un alumno, quien resultó herido.

La primera semana de clases en el sector público quedó marcada por una tragedia, luego de que el profesor Ricardo Teletor Velásquez, de 45 años, muriera tras ser arrollado por un camión que no respetó el alto, en Cubulco, Baja Verapaz.

Según testigos, la víctima era docente de quinto y sexto grado de la jornada vespertina, en la Escuela de la colonia El Naranjo y aprovechó el recreo para ir con un alumno a recoger unos útiles escolares a bordo de su motocicleta.

El accidente ocurrió cuando el profesor y el menor fueron impactados por el vehículo de carga que circulaba a excesiva velocidad y continuó la marcha después de embestirlos.

Bomberos Voluntarios informaron que el maestro murió al instante, mientras que el estudiante fue trasladado de emergencia al Hospital Nacional de Salamá.

El camión involucrado fue localizado. (Foto: cortesía)

Localizan vehículo

La Policía Nacional Civil (PNC) indicó que el camión involucrado en la tragedia fue localizado minutos después del percance en un camino de terracería entre las comunidades de Xeul Canchel, pero el conductor se dio a la fuga.

Colegas, padres de familia y estudiantes recordaron al "Profe Ricardo" como una persona dedicada a su labor docente, que priorizaba la educación y estaba comprometido con sus alumnos.

"No era tiempo de partir amigo. Platicamos el domingo de su jubilación, pero Dios sabe lo que hace", escribió un usuario en redes sociales, donde medios locales dieron a conocer el hecho.