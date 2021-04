Esto piensa Frida Sofía de su sobrina Michelle Salas

Sofía, aseguró que la rivalidad entre ella y su sobrina, fue alimentada por los medios y que intentó buscar cercanía sin lograrlo, pues Michelle nunca contestó sus llamadas.

El medio "Quién" recopiló algunas declaraciones que Frida Sofía hizo al respecto en años pasados.

Frida dijo que siempre suelen compararla y que eso no es muy agradable:

"Crecimos juntas, Michelle era mi ejemplo a seguir. Es guapísima y tiene mucho estilo; la prensa empezó esta rivalidad. Siempre me han comparado con ella, no entiendo por qué, no somos las únicas primas en la familia, ella tiene una hermana, porque no la comparan con Camila, que comparen los hechos, porque no hablan sobre que ella no se tituló y yo sí. Tengo cosas malas, pero también buenas, igual que ella” aseveró.

“Lo que más me duele es que Michelle dijo que ella nunca hablaría mal de su familia, y tal vez no lo haga, pero tampoco hace nada por defenderme, dice que está muy ocupada, ahí se nota el apoyo que nunca me ha dado", expresó, agregando que ella tiene mayor atención porque es 'bonita'.

"Ya no me interesa arreglar las cosas. Era algo que tenía que sacar porque lo último que hizo me dolió mucho. Subió un post de Navidad a Instagram y, no es que no me haya taggeado, es como hizo las cosas. Para empezar, a mis otras primas que tienen tatuajes y no son de su pinta nunca las saca, ellas no existen para Michelle, cosa que se me hace una culer#$%. Después pone: y seguido falta Camila Valero, su hermana, porque no ha llegado y Frida porque no vino. Sin etiquetarme, sabiendo que tengo un Instagram y que si no estoy ahí es porque no puedo ir a México, ¿para qué me menciona?, o sea ¿qué parte de ese post no tiene cizaña?, expresó.

Esto muestra las confrontaciones que siempre ocurren en la familia, esto se ventila luego de que Frida Sofía es el centro de atención por haber dicho públicamente que fue abusada por su abuelo Enrique Guzmán.