Estos son los candidatos a magistrado de la CC por el CANG

El Colegio de Abogados lleva a cabo elección de magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Los abogados elegirán este miércoles 4 de febrero a un magistrado titular y uno suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC). Son 13 los aspirantes que compiten para ser magistrado titular y 7 para ser suplente.

Entre los aspirantes está el actual magistrado de la CC, Nester Vásquez, así como el juez Mynor Motto, el secretario de Política Criminal del MP, Melvin Portillo y el exrector de la Usac, Estuardo Gálvez.

Los candidatos

Alieda Rosario Ochoa López (titular) - Mario Fernando Arrillaga (suplente)

Anabella Esmeralda Cardona Cámbara

Nester Vásquez (titular) - Luis Armando Ajin (suplente)

Augusto Edelmiro Estrada Salazar

Federico Guillermo Rosal Morales

Astrid Jeannette Lemus Rodríguez (titular) y Luis Fernando Bermejo Quiñonez (suplente)

Walter Brenner Vásquez Gómez

Rodolfo Antonio Polanco Diaz (titular y suplente)

Mynor Mauricio Moto Morataya (juez Penal, en el proceso anterior se postuló y ganó, pero no pudo asumir)

Oscar Adolfo Morales Montufar

Ovidio Ottoniel Orellana Marroquín (titular) - Ana Vilma Díaz (suplente)

Erick Miguel Castillo (titular) - Dayany Marielos Reyes (suplente)

Carlos Estuardo Gálvez (titular) - Melvin Portillo (suplente)

Estos son los abogados que se postularon como magistrados de la Corte de Constitucionalidad por el Colegio de Abogados. (Foto: Wilder López/Soy502)

La elección

Las puertas se abrieron y los primeros abogados en llegar ya emitieron su voto. Además, de elegir a un magistrado titular y un suplente, también eligen al próximo Tribunal Electoral del CANG.

La votación es atípica, pues los profesionales de ciencias afínes entre estos: politólogos, sociólogos, internacionalistas y criminalistas no podrán votar para elegir a magistrado de la CC.

Abogados votan para elegir al próximo magistrado titular y suplente de la CC. (Foto: Wilder López/Soy502)

Abogados durante la jornada de elección de magistrado titular y suplente de la CC. (Foto: Wilder López/Soy502)

Abogados hacen fila para emitir su voto. (Foto: Wilder López/Soy502)

La disputa

Esta no es una elección tradicional, ya que existe una disputa legal sobre la participación de los profesionales de carreras afines.

En el CANG están agremiados abogados y politólogos, sociólogos, internacionalistas y criminalistas. Aunque en las elecciones anteriores, estos últimos han podido votar, un amparo de la Sala Sexta de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo excluyó su participación.

La Junta Directiva del CANG informó que presentaron un recurso de ampliación ante la Sala, pero este fue negado. También un ocurso en queja ante la CC, pero aún no han recibido respuesta.

Debido a lo anterior, la elección de magistrado se realiza, pero sin el voto de profesionales de ciencias afines.

Sin ciencias afines

La disputa no es por impedimento legal, sino por cuestión de votos, ya que los profesionales de ciencias afines han tenido una amplia participación y los sufragios emitidos han favorecido a candidatos en las elecciones de Junta Directiva del CANG, representantes ante la Comisión de Postulación para magistrados del TSE y en anteriores elecciones.

Según lo que han denunciado varios abogados, quienes han preferido el anonimato para evitar represalias, la Sala Sexta resolvió de esa manera para beneficiar al actual magistrado de la CC, Néster Vásquez, quien además, busca su reelección, pues anuló la participación de quienes podrían votar por otros candidatos.

De hecho, la Sala Sexta está integrada por Roberto Morales Gómez, Irma Yolanda Sosa Flores y Caren Guzmán Sagastume, las dos últimas, han sido fotografiadas junto al magistrado de la CC.

Organizaciones de profesionales de ciencias afines también cuestionan esta decisión, ya que por 40 años, se les ha permitido participar como agremiados.

Irma Yolanda Sosa (saco gris) y la magistrada vocal, Caren Orfilia Guzmán Sagastume (saco morado), magistradas que otorgaron el amparo para impedir que profesionales afines elijan magistrado de la CC, junto al actual magistrado Nester Vásquez. (Foto: redes sociales)

